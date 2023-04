La chaîne YouTube New Age Retro Hippie s’est amusée à reprendre certaines séquences de la dernière bande-annonce de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pour en faire une version Game Boy. Les fans vont adorer.

Dans moins d’un mois, les propriétaires d’une Nintendo Switch vont pouvoir découvrir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, suite particulièrement attendue de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il y a quelques jours, Nintendo a fait grimper l’engouement en diffusant une ultime bande-annonce grandiose, et elle a visiblement donné des idées à des fans passionnés. C’est le cas de la chaîne YouTube New Age Retro Hippie, qui a imaginé une version Game Boy du jeu événement.

Le résultat peut être visionné à l’envi depuis le 18 avril. On y redécouvre quelques séquences du trailer, mais repensées au format 8 bit et avec un filtre verdâtre (typique des jeux parus sur la célèbre console portable de Nintendo). De quoi faire naître un élan de nostalgie pour celles et ceux qui ont passé des heures et des heures à jouer à la Game Boy dans les années 90.

Attention à la nostalgie avec cette version Game Boy de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Sur l’écran d’une Game Boy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom serait très pixelisé. À tel point qu’on perdrait énormément de détails de la direction artistique choisie par Nintendo — c’est voulu. New Age Retro Hippie rend en tout cas hommage aux séquences les plus marquantes de la bande-annonce : la chute de Zelda, le plan sur la Master Sword ou encore l’apparition de Ganondorf (le grand méchant de cette nouvelle histoire). Le succès est au rendez-vous : alors que la chaîne est très anonyme (moins de 100 abonnés), la vidéo compile plus de 20 000 vues.

Version Switch Version Game Boy

On remarquera aussi que la musique a été réarrangée pour offrir des performances acoustiques dignes de ce que pouvait faire la console portable à l’époque. Le rendu audio est crédible et rend cette réinterprétation encore plus exceptionnelle. On n’aimerait probablement pas jouer à un jeu aussi ambitieux sur Game Boy, mais la proposition globale est vraiment réussie.

Vous aimez ce genre de projets ? Vous allez également adorer cette fausse publicité en animé, imaginée pour une version Game Boy Color de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Une autre preuve que le futur titre de Nintendo, prévu pour le 12 mai sur Switch, est vraiment très inspirant.

