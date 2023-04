Si vous souffrez de thalassophobie, le jeu de Guerilla Games a une solution pour vous permettre de profiter du jeu sans souci.

Cela fait déjà plus d’un an qu’Horizon : Forbidden West est sorti en exclusivité sur PS4 et sur PS5. Pourtant, malgré sa qualité exceptionnelle, le jeu de Guerilla Games et de Sony n’a pas encore reçu toute l’attention qu’il mérite. La nouvelle extension du jeu, disponible depuis le 19 avril 2023, devrait permettre un regain d’intérêt pour la série. Cette extension, intitulée Burning Shores, est aussi accompagnée d’une mise à jour du jeu. Celle-ci présente des fonctionnalités bien pratiques, comme la possibilité d’agrandir les sous-titres, de disposer d’une aide à la navigation ou de profiter d’une caméra automatique.

Mais une autre nouveauté se révèle particulièrement intéressante pour les personnes thalassophobes — ayant la phobie de l’eau profonde. Au cours de son aventure, Aloy a souvent l’occasion de s’immerger dans les profondeurs de la mer. Ces séquences de jeu peuvent être très plaisantes pour les joueurs qui aiment explorer le monde ouvert du jeu. Mais pour les joueurs concernés par la phobie des profondeurs maritimes, ces moments d’Horizon : Forbidden West peuvent devenir infernaux, voire injouables.

Un mode pour profiter d’Horizon même si les océans vous font peur

C’est dans cette optique que Guerilla Games a annoncé l’arrivée d’un mode anti thalassophobie. Comme l’ont mentionné les développeurs sur Reddit le 18 avril 2023, « cette fonctionnalité vise à atténuer les symptômes de la thalassophobie en améliorant la visibilité ambiante sous l’eau et en vous permettant de respirer indéfiniment, quelle que soit la progression de l’histoire ».

Cette annonce a visiblement plu aux concernés, comme le démontre ce commentaire de l’utilisateur Reddit ProudnotLoud : « Je souffre de thalassophobie sévère et j’ai eu plusieurs crises de panique en jouant à ce jeu. Les environnements sous-marins sont magnifiques mais mon anxiété irrationnelle les déteste. Le New Game Plus, qui permet de conserver automatiquement le recycleur, a aidé, mais j’ai hâte de voir si la visibilité m’aidera à explorer davantage sous l’eau ».

De l’autre côté, d’autres joueurs ont profité de cette annonce pour proposer un mode à l’opposé de celui-ci, pour rendre la mer encore plus terrifiante. C’est le cas d’Ash Parish, reporter pour le média américain The Verge. Dans un de ses articles, elle explique que « les vagues de Forbidden West étaient tellement incroyables et réalistes que je me souviens d’avoir eu la nausée pendant ma partie. Et bien que Forbidden West ne soit pas un jeu d’horreur, l’idée de s’enfoncer dans les profondeurs semble donner à ce jeu amusant mais relativement calme la touche de frisson dont il a besoin ».

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !