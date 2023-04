Une séquence émotion du jeu The Last of Us Part II est basée sur une chanson qui ne peut pas exister dans la chronologie de l’adaptation. Future Days, de Pearl Jam, date de 2013 alors que l’apocalypse a eu lieu en 2003 dans la série.

Pour sa saison 2 et même sa saison 3, l’adaptation de The Last of Us devrait suivre plus ou moins le même fil conducteur que le jeu The Last of Us Part II. La série est bien partie pour s’installer durablement, confiait encore récemment Craig Mazin, son cocréateur. Mais il y aura bien entendu des variations entre la série et le jeu.

Dès la saison un, il y a eu un changement majeur en matière de dates : la pandémie de Cordyceps commence en 2003 dans la série (pour que l’action entre Joel et Ellie se déroule en 2023), là où cela démarrait en 2013 dans le jeu initial. Et cela a forcément un impact sur les références dont disposent les personnages.

Cette chanson n’existe pas dans l’adaptation de The Last of Us

Entre 2003 et 2013, beaucoup de choses sont différentes. Par exemple, dans l’univers de l’adaptation, Shrek 2 n’est jamais sorti, à quelques mois près. De même, Future Days du groupe de rock Pearl Jam n’est également jamais parvenu à nos oreilles, puisque la chanson date littéralement de 2013. Or, la musique a une place prépondérante dans The Last of Us Part II : la guitare joue un rôle narratif important, de même que le chant, avec plusieurs séquences musicales. Raison pour laquelle, d’ailleurs, les fans ont été plus qu’heureux d’apprendre que Bella Ramsey maîtrise tant le chant que la guitare.

Au début du jeu, un flashback nous montre un dialogue entre Joel et Ellie. Puis Joel se saisit alors de sa guitare et interprète justement Future Days — sous la forme d’un cover accoustique et country. Le morceau est présent dans l’album Covers and Rarities issu du jeu, et les fans y sont bien entendu attachés.

Il est toutefois impossible, dans l’univers de l’adaptation, que Joel connaisse un titre qui n’était pas encore sorti lorsque l’apocalypse a eu lieu. Cette incompatibilité fait l’objet d’une discussion dans l’équipe de la série. Bien qu’il n’y ait « pas encore de décision », la cocréateur Neil Druckmann a confié à un podcast qu’« il n’y a plus trop de sens que Joel connaisse cette chanson ». Il explique que plusieurs choix se présentent : « Nous pourrions dire : ‘Ok, c’est une dimension parallèle et la chanson est sortie plus tôt‘. Il y a moyen, mais cela ressemble un peu à une tricherie. » Il ajoute que « si nous ne faisons pas cette chanson, il y en a d’autres avec lesquelles nous pourrions jouer », même avec le même groupe. Cette seconde possibilité semble être préférable — et celle que Neil Druckmann a l’air de favoriser.

En revanche, pas de panique pour le cover acoustique de Take on Me par Ellie : cette chanson de a-ha date de 1985, donc Bella Ramsey pourra tout à fait l’interpréter dans l’adaptation.

D’autres changements plus importants auront-ils lieu ? On sait que, pour le jeu, une histoire assez différente avait été envisagée quant à l’arrivée d’Abby, prochain personnage déterminant du récit. Peut-être que les showrunners décideront de créer quelques surprises en changeant des éléments d’intrigue, tout en suivant le même cycle infernal de vengeances qui structure cette suite.

