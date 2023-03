On a une bonne nouvelle : Bella Ramsey sait jouer de la guitare et chanter. Et ce n’est pas un détail pour la saison 2 de The Last of Us, où la musique va prendre une place importante dans le récit et la mise en scène

La saison 1 à peine achevée, les regards sont tournés vers la saison 2 de The Last of Us. Il faut bien admettre qu’on en sait peu sur ces prochains épisodes attendus pour fin 2024, voire début 2025. L’histoire adaptera The Last of Us Part II, mais on ne sait pas encore comment — ni qui incarnera l’incontournable Abby. Mais le retour de Pedro Pascal comme de Bella Ramsey est acté.

Et concernant Bella Ramsey, il y a une bonne nouvelle supplémentaire : sa chaîne YouTube. L’actrice dispose effectivement d’une chaîne appelée United Hope. Bien qu’elle reste relativement confidentielle et que l’on n’y trouve pas de nouvelle vidéo depuis 2 ans, Bella Ramsey y proposait des covers, au chant et à la guitare.

Cette trouvaille pourrait être très anecdotique si le hasard ne faisait pas bien les choses : cette chaîne YouTube nous donne en fait un petit teasing de la saison 2. Et les fans du jeu savent déjà pourquoi.

La musique est au cœur de The Last of Us Part II

The Last of Us Part II est un jeu très vaste, qui comporte un certain nombre de thèmes récurrents. La musique en fait partie. Le tout premier teaser de cette suite, qui avait fait grand bruit à l’époque, n’était autre qu’Ellie, à la guitare, chantant une reprise de Through the Valley.

Et le fait est que tout le jeu est structuré ainsi : dans la première partie, Joel faisait la promesse à Ellie de lui apprendre la guitare, ce qu’il fait bel et bien, à Jackson, pendant les cinq ans précédant l’action de la seconde partie. Cela devient alors un symbole relationnel des deux personnages ; en plus d’un élément important et récurrent de mise en scène.

Il en découle ainsi plusieurs séquences cultes du jeu — par exemple lorsque Ellie et Dina (personnage dont l’actrice est semble-t-il déjà castée) passent du côté d’un magasin de musique abandonné, donnant lieu à une belle reprise acoustique de Take on me.

Dans le jeu, le chant est assuré par Ashley Johnson, l’actrice qui interprète Ellie. De même, Troy Baker, l’acteur derrière Joel, donne ausi de la voix. Ces reprises ont même donné lieu à un album, « covers and rarities », tiré du jeu (en vinyle et sur toutes les plateformes d’écoute comme Spotify).

Ce ne peut donc qu’être une bonne nouvelle que Bella Ramsey soit déjà capable de chanter et de jouer de la guitare. Cette partie-là, cruciale dans le récit, sera donc présente dans la Part II. Et l’actrice est définitivement l’actrice parfaite pour ce rôle, comme le prouvait déjà la saison 1.

