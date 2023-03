L’épisode cinq de la saison trois de The Mandalorian a un dialogue qui plaisante sur la controverse la plus connue dans Star Wars.

Il existe dans Star Wars des sujets qui, à coup sûr, provoquent de longs débats et sont des sources permanentes de querelles parmi les fans. On peut citer pêle-mêle Jar-Jar Binks, les midichloriens, l’édition spéciale de la trilogie sortie en 1997, la qualité de la prélogie, les retouches interminables de George Lucas à ses films ou encore l’erreur sur ce qu’est un parsec.

C’est justement à l’une de ces polémiques que l’épisode 5 de la saison 3 de The Mandalorian fait référence. C’est d’ailleurs possiblement la plus célèbre controverse de Star Wars. Mais avant de vous en dire plus, nous vous invitons à voir d’abord cet épisode, sorti ce 29 mars 2023. La scène dont il est question dans The Mandalorian survient dans les toutes premières minutes.

Bo-Katan Kryze et Din Djarin. // Source : Lucasfilm

Un clin d’œil à la polémique la plus célèbre de Star Wars

En ouverture du nouvel épisode, on voit Carl Weathers, qui joue le personnage de Greef Karga, être en discussion avec Gorian Shard, interprété par Nonso Anozie (que l’on ne voit pas directement à l’écran, caché derrière un personnage en images de synthèse). La discussion s’envenime entre les deux hommes, à cause d’un incident survenu dans l’épisode précédent.

Gorian Shard est un pirate. Il avait envoyé ses sbires dans la ville tenue par Greef Karga. Mais Greef Karga s’est opposé et, avec l’aide du Mandalorien, la plupart des nervis ont été éliminés. Seul l’un deux avait été épargné sur le moment, pour porter un message d’avertissement très clair à Gorian Shard. Mais les choses n’ont pas pris le tour escompté.

Carl Weathers, sous les traits de Greef Karga. En ce qui le concerne, lui a tiré le premier. // Source : Lucasfilm

C’est à cause de cette fusillade que les deux hommes s’opposent.

– « Est-ce ainsi que tu qualifies le meurtre de sang-froid de mon timonier ? Lorsqu’il a baissé la garde sur ta planète ! », s’agace Gorian Shard, alors en communication avec Greef Karga à travers un hologramme.

– « Il a tiré le premier », rétorque justement Greef Karga.

– « Hé bien, cette fois, je vais tirer le premier », prévient alors le chef des pirates.

Peut-être l’avez-vous compris en relisant ces lignes, si cela ne vous a pas sauté aux oreilles en suivant l’épisode. Cette scène est un petit clin d’œil sympathique au débat enflammé chez les fans pour savoir qui a tiré le premier entre Han Solo et l’alien Greedo. Une séquence qui figure dans le tout premier film de Star Wars, sorti en 1977.

Cette scène, qui se déroule dans la cantina, là où aura lieu la rencontre avec Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi, semble de prime abord assez anecdotique. Elle a un intérêt scénaristique utile, néanmoins : elle permet de définir le caractère et la personnalité de Han Solo à ce moment-là. C’est un contrebandier, qui utilise des méthodes de filou pour s’en tirer, quoi qu’il en coûte.

Lucasfilm

Dans la scène originale, l’embrouille entre Han Solo et Greedo aboutit à une ruse du premier pour tuer le second. Tout en embobinant l’alien de belles paroles, Han Solo sort son arme sous la table, très discrètement, afin de le dégommer. Han a tiré le premier. On comprend qu’il ne vaut mieux pas lui souffler dans les bronches, sinon cela va vous en coûter.

Les fans de Star Wars savent ô combien l’édition spéciale de 1997 a justement mis le bazar dans cette scène culte. Surtout que George Lucas, le créateur de Star Wars, est responsable de ce désordre et qu’il a semblé ne plus savoir comment remonter la scène — en effet, il existe pas moins de cinq versions de cette fusillade ! On finit par s’y perdre.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.