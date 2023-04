[Deal du Jour] Nintendo fête la sortie du film Super Mario au cinéma, ce mercredi 05 avril. Pour l’occasion, une sélection de jeux dans l’univers de Mario sur Nintendo Switch est en promotion sur l’eShop. Une première vague de promotions s’étendra jusqu’au 19 avril, et une nouvelle sélection de jeux sera proposée au cours de la seconde vague, dès le 20 avril.

C’est quoi, ces promotions sur les jeux Mario ?

Jusqu’au mercredi 19 avril, pour célébrer la sortie du film, 4 jeux dans l’univers de Mario sont en promotion sur l’eShop de la Switch. Cette vague 1 propose les jeux

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ;

Super Mario Maker 2 ;

Donkey Kong Country: Tropical Freeze ;

Yoshi’s Crafted World.

Habituellement vendus 59,99 €, les jeux sont proposés au prix de 39,99 €. Les cartes Nintendo eShop d’une valeur de 15 € à 100 € sont disponibles sur Amazon, afin d’approvisionner votre compte Nintendo Switch.

Les 4 jeux Switch en promotion

1. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Sortie initialement sur Wii U, la version Switch de Super Mario 3D World s’accompagne de l’extension Bowser’s Fury, indépendante de l’aventure principale. Super Mario 3D World possède des niveaux courts, pour un rythme soutenu très plaisant. Il peut se jouer jusqu’à quatre joueurs en coopération pour des parties souvent chaotiques certes, mais amusantes. Moins riche et complexe que Super Mario Odyssey, le jeu se parcourt tout de même avec plaisir, sans aller dans l’excès. L’extension Bowser Fury est en fait un jeu supplémentaire qui propose aux joueuses et aux joueurs de parcourir un monde ouvert, pour la première fois dans Mario. Les décors sont plus vastes et la caméra est libre. Vous pourrez parcourir les niveaux comme bon vous semble, à pied, ou sur le dos d’un dinosaure géant. Techniquement, les graphismes rendent justice à une direction artistique au top et le jeu est fluide. Super Mario 3D World est un portage réussi, tandis que Bowser’s Fury apporte un vent de fraîcheur à la saga.

Vous pouvez chevaucher une monture dans Bowser’s Fury // Source : Nintendo

2. Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 est un jeu et surtout, un éditeur de niveau. Vous pouvez créer les niveaux de Mario dont vous avez toujours rêvé, grâce à toute une panoplie d’outils et d’éléments de stage mis à votre disposition. Choisissez et placez des éléments de jeu (décors, ennemies, pièges, etc.) dans le décor de votre choix, afin de créer de toutes pièces un niveau entièrement jouable. Vous pouvez également combiner des éléments pour donner libre cours à votre imagination de level designer en herbe. Un mode histoire est présent, pour vous familiariser avec le jeu. Il vous propose de participer à la reconstruction du château de Peach. Une fois vos niveaux créés, vous pouvez mettre en ligne une salle virtuelle afin que quatre joueuses et joueurs puissent y jouer simultanément. Il est aussi possible de créer des stages à deux, grâce au mode deux joueurs en local. Enfin, vous pouvez mettre votre création en ligne pour que les joueuses et les joueurs du monde en entier puissent y jouer, ou simplement, vous amusez à parcourir leurs créations.

Super Mario Maker 2 vous permet de créer entièrement de vrais stages de Mario à l’ancienne, ou en 3D // Source : Nintendo

3. Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Donkey Kong Country: Tropical Freeze est un jeu édité en 2014 par Nintendo sur Wii U. La version Switch est sortie en 2018. Les Frigoths, un peuple de vikings, ont envahi l’île de Donkey Kong. Ce dernier, aidé de ses amis Diddy Kong et toute la troupe, s’en vont pour la libérer. Tropical Freeze est un jeu de plate-forme à l’ancienne, doté d’un excellent level design et d’un gameplay solide. Les environnements sont variés et possèdent la patte artistique Nintendo qui fait mouche. En fonction du personnage choisi, la difficulté va du facile au très dur. Si, par exemple, vous décidez de faire l’aventure avec Funky Kong, la difficulté sera parfaite pour profiter de tout ce que le jeu a à offrir de plus fun. Les joueuses et les joueurs qui recherchent une expérience plus classique choisiront un autre personnage, quitte à s’arracher les cheveux sur certains passages à la difficulté mal dosée. Néanmoins, par ses séquences ardues, le jeu s’offre une sacrée durée de vie. Enfin, le mode coopération n’est pas la meilleure manière de parcourir le jeu, tant il complique la progression.

Tropical Freeze possède un mode facile, dans le personnage de Funky Kong // Source : Nintendo

4. Yoshi’s Crafted World

L’histoire de Yoshi’s Crafted World, qui n’est que prétexte à une aventure toute mignonne avec le dinosaure de Mario, est servi par une direction artistique de toute beauté. L’univers Do It Yourself à l’aspect carton, papier découpé et bout de ficelle, fonctionne à merveille. Les graphismes rendent justice au design des niveaux et à leur D.A originale et ludique. Le gameplay classique et le niveau de difficulté n’offrent pas beaucoup de challenge, mais l’intérêt du titre est ailleurs. Yoshi’s Crafted World laisse la part belle à l’exploration, l’interaction avec les décors du jeu ou la recherche d’objets à collectionner. L’intégralité du jeu peut se parcourir à deux, et l’exploration avec une plus jeune joueuse ou un plus jeune joueur sera l’occasion parfaite de l’initier aux jeux vidéo. Un jeu feel good sans réelles frustrations, qui est un véritable plaisir pour les yeux.

Yoshi’s Crafetd World // Source : Nintendo

