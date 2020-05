David Simon, le créateur The Wire, a démenti qu'une suite à sa série culte était en préparation.

L’information s’était répandue rapidement en ligne depuis jeudi 30 avril, mais David Simon vient de la démentir fermement. Dans un tweet, le créateur de la série culte The Wire a affirmé qu’aucune suite n’était en cours de préparation.

« George vous a dit que certains scénaristes de The Wire travaillaient sur une mini-série qui aurait lieu à Baltimore. C’est vrai. Et cette histoire n’a rien à voir avec The Wire, ni aucun de ses acteurs », a-t-il lancé le 1er mai.

Memo from the Department of Bud-Nipping : Something got lost in translation. George apparently told you that some Wire writers are working on a miniseries that would be based in Baltimore. True. And that story has exactly nothing to do with The Wire or any of its actors. https://t.co/H9l5L7ESNj

— David Simon (@AoDespair) May 1, 2020