Les déserteurs des donjons de World of Warcraft: The War Within vont enfin être sanctionnés. Blizzard prépare une pénalité qui s’appliquera aux joueurs et joueuses qui quittent trop tôt une instance.

Il était temps que des mesures soient prises. Dans un message paru fin août sur les forums officiels de World of Warcraft, Blizzard a officialisé l’arrivée d’un correctif qui aura pour effet de sanctionner plus durement les joueurs et les joueuses qui quittent un donjon trop tôt, et qui laissent alors en plan les autres membres du groupe.

« Nous travaillons actuellement sur un correctif qui implémentera la pénalité de déserteur pour les joueurs qui quittent un donjon de recherche de groupe prématurément. Cette pénalité s’appliquera aux joueurs qui quittent prématurément tous les donjons de recherche de groupe, et pas seulement Ara-Kara, la cité des Échos », écrit un employé du studio.

Avec cette pénalité, les déserteurs de donjons devront attendre longtemps avant de pouvoir de nouveau trouver un groupe pour repartir en instance, via le système de recherche interne à WoW. La mesure concernera la totalité des donjons, et tout particulièrement ceux proposés avec The War Within, la nouvelle extension du MMORPG de Blizzard.

La grande méchante de The War Within. // Source : Blizzard

Un fléau dans un donjon précis de The War Within

Le problème de désertion est surtout visible dans le donjon d’Ara-Kara, en raison de la présence d’un bijou très prisé par celles et ceux qui jouent la classe moine. L’item, Essaim d’œufs d’Ara-Kara, se trouve dans la table de butin du premier boss de l’instance, Avanoxx. Dès lors, s’il est absent, des joueurs renoncent à continuer le donjon.

Les chances d’apparition de ce bijou sont d’environ 65 %. Il en existe trois versions, en fonction du degré de difficulté de l’instance (normal, héroïque ou mythique). Actuellement, le mode mythique n’est pas ouvert. Il faut noter par ailleurs que le système de recherche de groupe ne couvre que les deux premiers modes.

Le bijou est même considéré comme un BiS, un best in slot, c’est-à-dire le meilleur item que l’on peut trouver pour tel ou tel emplacement de sa fiche de personnage (casque, gants, jambières, etc.). Sur les forums officiels et sur les sous-sections de Reddit, le fléau des fuyards est évoqué régulièrement, à l’image de ce sujet.

« Les groupes dans lesquels j’ai été jusqu’à présent (et j’ai été dans beaucoup d’entre eux) sont composés d’au moins deux moines qui partent après le premier boss lorsqu’ils n’obtiennent pas de bijou ». Comme ce sont des moines qui ont une spécialisation en DPS, il n’est pas dur de vite les remplacer en recherchant d’autres joueurs.

En bas à gauche, les notifications indiquant que tout le monde a quitté le donjon. // Source : Graden7

Mais ce problème pourrait revenir à la charge à la sortie du mode mythique, « quand il n’y aura plus autant de joueurs qui feront la queue pour les donjons héroïques », anticipe OctaneLoL. En effet, beaucoup vont vouloir aller chercher des items de meilleure qualité en mode mythique plutôt que de rester dans la difficulté du dessous.

Le désagrément causé par ces lâcheurs est une plaie évidente. Dans une autre discussion, Graden7 a partagé une capture montrant l’état de son groupe après le boss Avanoxx. Tout le monde est parti, le laissant tout seul. Le départ de deux déserteurs entraîne parfois aussi le départ du soigneur et du tank, qui sont plus difficiles à remplacer.

Par le passé, Blizzard a travaillé sur des mécaniques de pénalité, pensées pour dissuader les joueurs et les joueuses de partir d’une activité de groupe relativement engageante : c’est vrai pour les donjons, c’est vrai aussi pour le PVP (joueur contre joueur). Le fait que ce souci perdure significativement en 2024 montre que la solution idéale reste à trouver.

