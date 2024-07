Lecture Zen Résumer l'article

En recrutant pour des projets d’envergure, CD Projekt Red n’hésite pas à se tourner vers la communauté de modding. C’est comme cela qu’un fermier estonien a rejoint le studio polonais pour travailler sur The Witcher 4.

The Witcher 4 est le projet le plus avancé de CD Projekt Red. Il mobilise plusieurs dizaines de personnes, avec des profils variés. On retrouve ainsi des développeurs vétérans, des programmeurs aux idées fraîches et… des personnalités plus atypiques. C’est le cas d’Eero Varendi, un Estonien que CD Projekt Red a débauché alors qu’il cultivait des betteraves en Australie. Un destin improbable.

Cette anecdote a été racontée par Pawel Sasko, directeur associé de CD Projekt Red, à l’occasion d’une interview qu’il a accordée à la chaîne Flow Games le 8 juillet 2024 (via PC Gamer). Si Eero Varendi n’était a priori pas destiné à une carrière dans le jeu vidéo, il n’est pas un novice non plus. Passionné de la saga The Witcher, il a fait ses armes dans le modding, ces projets qui permettent de modifier librement un jeu pour l’améliorer.

The Witcher 3: Wild Hunt. // Source : Capture PS5

Si vous êtes moddeur, CD Projekt Red a peut-être un poste pour vous

Pawel Sasko est tombé sur une vidéo d’Eero Varendi, qui s’amusait à modifier The Witcher 3: Wild Hunt, en parfait autodidacte, quand il ne ramassait pas des betteraves. Il révèle : « Il y avait une vidéo sur YouTube d’un fan qui, sans aucun outil de modding, a commencé à faire un remake du prologue de The Witcher dans The Witcher 3. »

Impressionné par le travail abattu par Eero Varendi, il a demandé à un collègue, ex-moddeur, s’il le connaissait. La suite ressemble à un conte de fées : « Il m’a envoyé un C.V. et nous avons fait un test, qui s’est avéré incroyable (…). On a eu une conversation, il devait avoir 20 ou 21 ans à l’époque, il était en Australie et il ramassait des betteraves avec une immense moissonneuse. Il faisait ça la journée, et il faisait du modding le soir. Je l’ai fait venir d’Australie jusqu’en Pologne, il est originaire d’Estonie et son nom est Eero Varendi. C’est quelqu’un d’incroyable. Il est senior désormais et il travaille sur Polaris, le prochain jeu The Witcher, il est obsédé par The Witcher. »

Eero Varendi n’est pas un cas unique au sein de CD Projekt Red, comme le confie Pawel Sasko. Parmi les 24 personnes qui travaillent sur les quêtes de la suite de Cyberpunk 2077, la moitié vient de la communauté de modding — et pas uniquement des moddeurs spécialisés dans les jeux du studio polonais. L’intéressé conclut et conseille d’ailleurs : « Aux jeunes qui se demandent comment intégrer l’industrie, je leur dirais de faire du modding (…). Il y a tellement d’outils pour en faire et, vraiment, certains de nos meilleurs talents sont des anciens moddeurs. »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+