Amazon Prime Video ajoute un nouveau catalogue ce jeudi 16 mars. Avec le Pass Warner, le public pourra retrouver les contenus HBO. D’un coup, ce sont plus de 50 séries qui débarquent.

C’est le grand jour pour le Pass Warner : à compter de ce jeudi 16 mars, les abonnés Amazon Prime peuvent s’abonner à un nouveau service. Le Pass Warner, facturé 9,99 €, s’appuie d’abord sur un argument massue : né après l’arrêt du partenariat entre OCS et HBO, il permet de retrouver des séries ultra-populaires comme Game of Thrones, The Wire ou encore Les Soprano.

Les programmes HBO ne constituent pas la seule force du Pass Warner. Celui-ci réunit « les 12 chaînes de Warner Bros. Discovery », un moyen pour Amazon Prime de muscler son offre et de s’adresser à un public toujours plus varié et nombreux.

Celles et ceux qui vont souscrire au Pass Warner peuvent accéder à des dizaines de contenus d’un coup — le déploiement sera progressif. Quelles sont les séries HBO disponibles dès le 16 mars ? Voici le catalogue complet des 57 contenus.

Bella Ramsey en Ellie, épisode 8. // Source : HBO

Tous les contenus HBO proposés par le Pass Warner le 16 mars

Quels sont les contenus proposés en 4K UHD ?

Il n’y a pour le moment que trois séries HBO proposées en 4K UHD : Game of Thrones, House of the Dragon et The Last of Us.

