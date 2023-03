[Deal du Jour] Disponible en France depuis ce jeudi 16 mars 2023, le Pass Warner réunit les contenus HBO ainsi que d’autres chaînes du groupe Warner. Il est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video pour les abonnés au service. Dès le lancement, les contenus de HBO, Warner TV, Toonami et Adult Swim seront disponibles. On vous explique comment s’abonner au Pass Warner pour profiter d’un mois gratuit.

Comment s’abonner au Pass Warner et bénéficier d’un mois gratuit ?

Le Pass Warner arrive sur la plateforme Prime Video. Il est accessible en tant que Channels sur la plateforme de SVOD d’Amazon. Pour accéder au Pass Warner, il faut d’abord s’abonner à Prime Video, le service de SVOD d’Amazon.

1. S’abonner à Amazon Prime Video

Si vous avez déjà un compte Amazon, il vous suffit d’aller sur le site dans l’onglet Prime. Vous devrez choisir entre l’abonnement mensuel au prix de 6,99 € par mois, et l’abonnement annuel au prix de 69,90 € par mois. Si vous n’avez pas de compte Amazon, il vous suffit d’en créer un. La marche à suivre est ensuite exactement la même.

Vous pouvez aussi vous abonner à Prime Video via votre fournisseur d’accès à internet. Free et SFR proposent l’abonnement à Prime Video au même tarif. Pour vous abonner à Amazon Prime via Free, vous devez vous rendre dans votre espace abonné Freebox à la section Télévision et faire votre demande d’abonnement. Pour les abonnés SFR, rendez-vous sur votre espace client et souscrivez simplement à l’option.



Il ne vous reste plus qu’à installer l’application Amazon Prime Video sur votre téléviseur. Prime Video est préinstallée dans le décodeur Freebox TV, et disponible via l’interface TV. Pour les clients SFR, elle est accessible depuis votre téléviseur sur la chaîne 67.

2. Souscrire au Pass Warner avant le 3 avril pour avoir un mois d’abonnement offert

Rendez-vous sur Prime Video pour gérer vos abonnements et souscrire au Pass Warner. L’accès au Pass Warner coûte 9,90 €/mois en plus de l’abonnement à Prime Video.

Il vous en coutera un total de 16,98 €/mois pour profiter des chaînes de la Warner, dont les programmes HBO si vous avez optez pour l’abonnement mensuel à 6,99 €.

Vous avez jusqu’au 3 avril pour bénéficier d’une offre d’essai de 30 jours.

C’est dans l’onglet Chaînes que se troue le Pass Warner // Source : Amazon Prime Video

Que propose le Pass Warner ?

Outre le catalogue HBO, qui a quitté il y a peu la plateforme OCS, le Pass Warner intègre les 12 chaînes de Warner Bros. Discovery. C’est donc une offre très riche qui vient se rajouter au contenu de Prime Video. Entre les nombreuses séries HBO, les films produits par la Warner, les événements sportifs et les programmes destinés aux plus jeunes, Amazon a pour ambition de figurer en bonne place de notre guide des meilleurs services de SVOD de 2023. Concrètement, vous trouverez dans le Pass Warner :

Il y a une grande partie des séries de la chaîne américaine HBO.

Les chaînes cinéma et séries Warner Bros TV, TCM Cinéma, Adult Swim et Toonami

Les chaînes jeunesses Cartoon Network, Boomerang et Boing

Les chaînes sportives Eurosport 1 et Eurosport 2

La chaîne documentaire Discovery

La chaîne d’actualité CNN

Le contenu du Pass Warner arrivera au compte-goutte sur Amazon Prime Video jusqu’au 3 avril // Source : Amazon

Est-ce que le Pass Warner vaut le coup ?

Si vous êtes cinéphile et que Pedro Pascal va cruellement vous manquer, en attendant la saison 2 de The Last of Us, le Pass Warner regorge de contenus qui valent le coup. Le catalogue HBO est d’une qualité inégalée en matière de séries. En dehors des titres récents comme The Last of us, House of the Dragon, The White Lotus ou Succession, dont l’ultime saison 4 arrive fin mars, la chaîne américaine possède de nombreuses séries et miniséries cultes. Game of Thrones sera bien sûr présente, mais aussi l’intemporelle The Wire et son sujet toujours d’actualité, ou encore la très belle The Leftovers.

Si vous avez découvert les séries HBO sur France 2 au tout début des années 2000, vous serez heureux de retrouver Les Sopranos et Six Feet Under dans le Pass Warner. Enfin, pour celles et ceux qui préfèrent la qualité à la quantité, HBO propose de nombreuses miniséries réussies. La très anxiogène Chernobyl relate avec une effroyable précision la catastrophe nucléaire de Tchernobyl de 1986. Sur un ton plus léger, l’inclassable minisérie méta Irma Vep vous parle du cinéma, de son importance et de sa portée. Enfin, Kate Winslet vous manque, le polar efficace Mare of Eastdown vous captivera, tout comme le drame aux allures de tragédie grecque Mildred Pierce vous fascinera.

Warner Bros TV et TCM Cinéma proposent quant à elles des films récents et des classiques du cinéma, tandis qu’Adult Swim et Toonami sont axées animation pour adolescents et adultes. Vous pourrez regarder des séries et des films d’animation DC (Batman, Superman), ou de l’animation japonaise (My Hero Academia, Dragon Ball Super) sur Toonami. Adult Swim accueil l’intégrale de Rick et Morty, ou l’excellente série préhistorique Primal. Enfin, en plus des chaînes jeunesses riches en films et dessins animés pour les plus jeunes, et de la chaîne documentaire, les chaînes sportives Eurosport diffuseront les Jeux Olympiques de Paris 2024.

