Les réalisateurs de la série ont le sens du détail. Un de ses designers raconte que dans l’épisode 7 de The Last of Us, une scène dans un centre commercial abandonné a donné beaucoup de fils à retordre aux créateurs, qui voulaient une atmosphère très réaliste.

Rien n’est laissé au hasard dans cette adaptation, et cette nouvelle anecdote le prouve encore. Elle concerne l’épisode 7 de The Last of Us, diffusé le 27 février en France. La majorité de l’épisode, nommé Left Behind, a lieu durant un flashback, avant qu’Ellie ne rencontre Joel.

Attention spoilers : si vous n’avez pas vu la série, ni joué aux jeux vidéo, la suite de l’article va comprendre quelques spoilers sur l’épisode 7. Ne lisez pas ce qui suit si vous n’en êtes pas encore à l’épisode 7.

Dans ce fameux épisode 7, donc, on suit Ellie et son amie Riley, passant une nuit ensemble dans un centre commercial abandonné. Il y a plusieurs clins d’œil au jeu vidéo dans Left Behind, et les réalisateurs ont également choisi deux chansons qui ont une signification particulière. Mais ce ne sont pas les seuls détails fascinants sur cet épisode : à cette occasion, une salle entière de machines d’arcade a été recréée. Et lors du tournage, toutes les machines marchaient.

« Nous avons dû les reconstruire avec des écrans LED »

L’anecdote est tirée d’une interview de John Paino, le designer de la production, à Variety. Il raconte au magazine que Craig Mazin et Neil Druckmann voulaient rendre l’environnement le plus réalise possible. Pour cela, les équipes de la série ont donc recréé intégralement une salle d’arcade telle qu’il en existait en 2003, date à laquelle le champignon cordyceps est censé avoir détruit le monde.

Or, cette reconstitution n’a pas été sans difficulté : les machines d’arcades récupérées par la production pour le tournage étaient en effet équipées d’écrans cathodiques. Cette ancienne technologie a un défaut particulier : lorsqu’une caméra filme un écran cathodique, une trame apparait sur ce dernier, rendant les images floues. Impossible pour la production de filmer tel quel. « Nous avons dû les reconstruire avec des écrans LED », explique Paino à Variety.

Ainsi, pour filmer le passage dans lequel les deux filles jouent à Mortal Kombat II, la production a dû faire preuve de beaucoup d’ingéniosité. Chance Johnson, un expert des jeux d’arcade qui a travaillé comme consultant pour HBO sur le plateau de tournage, a expliqué en détail toutes les acrobaties qu’il a dû faire pour pouvoir parvenir au résultat voulu.

Ellie et Riley jouent à Mortal Kombat II sur une machine d’origine, mais avec un écran LED // Source : HBO

Pour pouvoir filmer la scène, l’écran cathodique a dû être enlevé et remplacé par un écran OLED de 46 pouces, tourné à 90 degrés, et dont les angles ont ensuite été courbés afin de retrouver l’aspect d’origine de l’écran. Chance Johnson raconte également qu’Ellie et Riley ne jouent pas vraiment à Mortal Kombat : elles ne font que réagir à des clips du jeu, diffusés à chaque fois qu’elles mettaient une pièce dans la machine.

Le nouvel écran installé dans la machine d’arcade était donc relié « par un câble HDMI de 15 mètres de long à un MacBook Air sur lequel les clips des combats étaient diffusés sur VLC en temps réel pour que les actrices puissent réagir », indique Johnson. Un tournage qui n’a rien laissé au hasard.

