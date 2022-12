Spider-Man : Across the Spider-Verse va intégrer de nombreuses incarnations de l’araignée. Voici celles et ceux que l’on peut distinguer dans la bande-annonce (mais il y en aura peut-être d’autres).

Le succès de Spider-Man : New Generation, en 2018, était retentissant. La suite prévue pour 2023 se fait d’autant plus attendre avec impatience. La première bande-annonce de Spider-Man : Across the Spider-Verse est sortie ce 13 décembre et, en plus d’être sublime, elle comporte de nombreux petits détails intéressants.

Mais avez-vous aussi remarqué qu’il y avait un nombre plus élevé que jamais d’incarnations de Spider-Man ? Avez-vous repéré chacun et chacune de ces personnages ? Voici la liste.

De nouvelles versions du spider-verse arrivent. Sur cette image : Spider-Woman et Spider-Man 2099. // Source : Sony

Oui, il y a 12 nouveaux personnages du spider-verse

Il y a d’abord les incarnations que l’on connaît déjà depuis le premier film :

Spider-Man / Miles Morales (Shameik Moore)

Spider-Gwen / Gwen Stacy (Hailee Steinfield)

/ Gwen Stacy (Hailee Steinfield) Spider-Man / Peter Parker (Jake Johnson)

Mais il y en a aussi de tous nouveaux (dont le casting n’est pas toujours connu). Voici lesquels — et ce à quoi ils ressemblent dans les matériaux d’origine :

Spider-Man 2099 / Miguel O’Hara (Oscar Isaac)

Spider-Man 2099 dans les comics

Spider-Woman / Jessica Drew (Issa Rae)

Spider-Woman dans les comics

Spider-Punk / Hobart Brown (Daniel Kaluuya)

Spider-Punk dans les comics

Lady Spider / May Reilly

Lady Spider

Spider-Man India / Pavitr Prabhakar

Pavitr Prabhakar

Supaidaman / Takuya Yamashiro

Supaidaman / Takuya Yamashiro est l’adaptation japonaise live action de Spider-Man.

Bombastic Bag-Man / Peter Parker

Bombastic Bag-Man…. voilà….

Scarlet Spider / Ben Reilly

Ben Reilly

Spider-Monkey / Peter Parker

Spider Monkey… comme son nom l’indique…

Peter Parker version Insomniac Games

version Insomniac Games Miles Morales version Insomniac Games

Les spidey d’Insomniac games

…Cyborg Spider-Woman ? (elle n’existe pas dans les comics, seulement dans les collections Hasbro)