Après plus de deux ans d’attente, la saison 3 tant attendue de la série <em>The Mandalorian</em> arrive ce mercredi 1er mars sur Disney+, à raison d’un épisode par semaine. Voici comment la regarder.

À quoi s’attendre dans la saison 3 de la série The Mandalorian ?

Din Djarin et Grogu reviennent enfin pour une troisième saison de The Mandalorian, après plus de deux ans d’attente. Les deux protagonistes principaux ont pu être entraperçus entre-temps dans la série Le Livre de Boba Fett. Très inégale, cette dernière ressemblait plus à une saison 2.5 de The Mandalorian, qu’à une série à part entière. Si vous ne l’avez pas regardé, notre article dédié vous résume les épisodes clés, pour tout comprendre du retour de Grogu, et vous remettre doucement dans les rails de l’histoire.

Cette saison 3 verra le mandalorien, interprété par Pedro Pascal, décidément dans tous les bons coups, qui doit retourner sur sa planète natale Mandalore, afin de réintégrer l’ordre mandalorien. Accompagné de Grogu, le duo va parcourir la galaxie, croiser d’anciens alliés et ennemis, et vivre des aventures qu’on espère très divertissantes. L’intrigue devrait laisser une place importante à Bo-Katan, possible antagoniste, qui convoite le sabre noir de Din Djarin, et à Grogu, dont on ne sait finalement pas grand-chose.

Composée de 10 épisodes, cette saison 3 ne sera pas la dernière puisqu’une saison 4 est d’ores et déjà prévue. Nul doute que la série Ashoka, prévue pour cette année, devrait aussi continuer sur la lancée de The Mandalorian, et apporter encore plus de consistance à un univers déjà très riche.

Où regarder la saison 3 de The Mandalorian en streaming légal en France ?

En passant par Disney+

Disney+ ne propose qu’un abonnement au prix de 8,99 euros par mois ou 89,99 euros à l’année, sans engagement. Pour s’abonner, il vous suffit de passer par le site officiel, ou par les applications proposées sur votre mobile, tablette, ou votre Smart TV.

En passant par Canal+

Disney+ est disponible dans le bouquet Canal+ Cine Series au prix de 34,99 € par mois les 12 premiers mois, puis 45,99 € par mois. Notez qu’un engagement de deux ans est nécessaire pour profiter d’une réduction sur la première année. Cet abonnement est aussi disponible sans engagement, au prix de 45,99 € par mois. Si vous avez moins de 26 ans, vous bénéficiez de 50 % de réduction sur cet abonnement.

Disney+ est aussi disponible avec l’abonnement intitulé Série Limitée Canal+ Disney+ Paramount+, au prix de 25,99 € les 12 premiers mois, puis 35,99 €. Un engagement de deux ans est nécessaire. Les moins de 26 ans bénéficient de 50 % de réduction.

En passant par un FAI

Disney+ est disponible en France via de nombreux fournisseurs d’accès à internet, au même tarif.

