Vous aimez les histoires de fantômes fun et sans prise de tête ? Alors vous allez adorer We Have a Ghost sur Netflix. Le film est le succès du moment sur la plateforme de SVOD, et c’est plutôt mérité.

Votre semaine a été éprouvante et vous avez envie de vous divertir en toute décontraction, devant un film disponible sur les plateformes de SVOD ? Alors We Have a Ghost sera votre meilleur choix pour une soirée canapé en ce vendredi 3 mars 2023.

Sorti récemment sur Netflix, le film squatte actuellement le Top 3 de la plateforme. Alors laissez-vous tenter par ce long-métrage, idéal pour décompresser en solo, en famille ou entre amis.

We Have a Ghost sur Netflix, le film de fantômes à la sauce 2.0

Que feriez-vous si vous trouviez un fantôme dans votre grenier ? Kevin, un adolescent solitaire, a dû répondre à cette question en emménageant avec sa famille dans une nouvelle maison. Il rencontre ainsi Ernest, un spectre muet, qui semble n’avoir aucun souvenir de son passé. Alors que le père de Kevin tente de faire le buzz sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos du revenant, la CIA commence à s’intéresser à l’affaire… On vous rassure : avec un pitch pareil, nous non plus, on n’y croyait pas. Et pourtant, We Have a Ghost possède plusieurs atouts dans sa manche pour vous faire passer un bon moment.

Fun et prenante, cette comédie fantastique n’est clairement pas le film du siècle, mais trouve un équilibre plutôt réussi entre humour et récit classique de fantômes en quête de vérité. Si We Have a Ghost souffre de quelques longueurs, il parvient tout de même à toucher sa cible grâce à une éternelle relation père-fils dysfonctionnelle, un dénouement pas si prévisible et une mini-critique de notre rapport bizarre aux tendances TikTok.

Le film, réalisé par Christopher Landon (Happy Birthdead), est mené par un casting en pleine forme. Dans le rôle du revenant sympathique, David Harbour (que l’on adorait déjà dans Stranger Things) utilise sa maîtrise des grimaces pour faire passer toutes les émotions possibles. Il s’éclate visiblement à incarner ce personnage de fantôme dégarni, un brin perdu mais plein de ressources humoristiques. À ses côtés, les jeunes Jahi Di’Allo Winston (Everything Sucks!) et Isabella Russo forment un duo mignon de détectives en herbe. Niles Fitch (This is Us), Anthony Mackie (Falcon et le Soldat de l’Hiver) et surtout la géniale Jennifer Coolidge (The White Lotus) complètent ce casting lancé sur le chemin de l’extravagance.

Clairement, We Have a Ghost aurait dû sortir à la période propice d’Halloween. Mais sa bonne humeur tombe finalement à pic pour sortir tranquillement de l’hiver. Ne vous attendez donc pas à du grand cinéma, mais plutôt à trouver une valeur sûre pour passer un bon moment en ce vendredi 3 mars 2023, tout en terminant le pot de glace que vous aviez gardé bien au froid, pour l’occasion (testé et approuvé). Dernier argument : la bande-originale est composée par le grand Bear McCreary (Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ; The Walking Dead).

À voir si vous avez aimé : Casper ; Ghostbusters ; Beetlejuice ; Le Manoir Hanté et les 999 Fantômes

Casper ; Ghostbusters ; Beetlejuice ; Le Manoir Hanté et les 999 Fantômes À voir si vous cherchez : humour ; fantômes et magie ; à voir en famille ; fantastique ; gags ; courses-poursuites en voiture ; frissons ; retrouver la mémoire ; ados mais tout public ; décalé ; inspiré d’un livre ; débrancher son cerveau ; une excuse pour finir la glace qui traîne au congélo ; David Harbour aux cheveux gras et à la chemise de bowling puante

