Lecture Zen Résumer l'article

Chaque épisode d’Un Couple parfait s’ouvre sur une scène de danse plutôt joyeuse, contrastant avec l’atmosphère sombre du thriller. Mais cette séquence n’aurait en réalité jamais dû exister dans la série Netflix avec Nicole Kidman (Big Little Lies), qui cartonne actuellement sur la plateforme de streaming.

« Call us criminals, criminals, baby » : dès ses premières secondes, le générique d’Un Couple parfait nous surprend, en utilisant cette chanson de Meghan Trainor, qui donne envie de danser en rythme. C’est d’ailleurs exactement ce que fait le casting de la série Netflix, qui s’en donne à cœur joie pendant cette introduction à l’univers pourtant sombre des polars, avec une histoire de mystérieux meurtre à résoudre, la veille d’un mariage. Pourtant, cette séquence de danse en costumes et robes de soirée a bien failli ne jamais voir le jour, à cause d’un simple groupe WhatsApp.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’heure de la révolte a sonné sur WhatsApp

Lorsque la réalisatrice d’Un Couple parfait, Susanne Bier, a proposé d’introduire chaque épisode de la série Netflix par une séquence dansée, elle ne s’attendait probablement pas à devoir autant batailler auprès de son casting. « J’avais envie de dire aux spectateurs que tout cela allait être très fun », explique la cinéaste auprès du média américain Variety, le 5 septembre. « Je pense que notre époque est un peu lugubre et je souhaitais créer quelque chose de drôle, avec beaucoup de vie. Je voulais voir tous les personnages s’amuser. »

Cependant, les acteurs et actrices, dont Nicole Kidman (Big Little Lies), n’étaient absolument pas convaincus par ce parti pris, qui leur semblait incongru. Le casting a alors lancé une mini-révolte via un groupe WhatsApp créé spécifiquement pour l’occasion, refusant catégoriquement d’entamer ce flashmob sur la plage et cherchant par tous les moyens à faire échouer ce plan.

La fameuse séquence, avec la réalisatrice Susanne Bier au centre (en noir). // Source : Hilary Bronwyn Gayle/Netflix

Ishaan Khatter, qui joue le rôle de Scooter, était pourtant un danseur confirmé, mais estime que « personne ne pouvait donner du sens à cette chorégraphie. On se demandait comment tout cela pouvait bien s’intégrer à la narration et on se disait que ça ne faisait pas partie du deal ! »

Un sentiment partagé par Nicole Kidman : « Je ne voyais pas du tout mon personnage, la matriarche de la famille Winbury, danser ! J’avais l’impression que Greer serait plutôt de celles qui regardent tout cela de loin. Mais je l’ai fait, et j’ai trouvé ça génial. Je suis ravie qu’ils nous aient convaincus de le faire, parce qu’il y a tant de joie dans ce générique. »

Seul Liev Schreiber (X-Men) est resté en dehors de ce fameux groupe WhatsApp : « De mon côté, je pratiquais déjà les pas de danse dans ma loge ! »

Une danse courte, parfaite pour TikTok

Les producteurs eux-mêmes étaient également sceptiques sur le sujet, craignant que le temps ne manque pour tourner cette séquence. Des doutes renforcés par le timing du tournage, déjà mis en pause pendant huit mois, à la suite de la grève des scénaristes et des acteurs qui a touché Hollywood en 2023. « Habituellement, une séquence de ce type prend environ une journée, voire deux jours entiers de tournage. Mais nous avons réussi à tout mettre en boîte en seulement une heure et demie », révèle Susanne Bier.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cette scène qui a tant fait débat a été chorégraphiée par Charm La’Donna, qui a notamment travaillé avec Rosalia, Selena Gomez, et même Meghan Trainor justement. Elle souhaitait mélanger des pas de danse classiques à des inspirations comme La Fièvre du samedi soir, le tout en 30 secondes, à la manière d’une tendance TikTok. La séquence fait également référence à l’intrigue policière d’Un Couple parfait, puisque les personnages se pointent chacun du doigt, comme pour s’accuser respectivement du fameux meurtre au cœur de la série.

Un Couple parfait Il n’y a pas d’offres pour le moment

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+