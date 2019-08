Us se décline dans un Blu-ray UHD très, très solide pour appuyer son ambiance. Notre test.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Jordan Peele, cinéaste en plein boum depuis le succès critique du thriller Get Out, s’essaie au genre de la pure horreur avec Us. Il nous raconte l’histoire de doubles maléfiques qui prennent d’assaut d’une famille bien sous tout rapport, mais dont la mère est traumatisée à cause d’un événement dans son enfance.

En Blu-ray UHD, Us vient prouver que le support n’est pas uniquement réservé aux blockbusters pensés pour en mettre plein la vue et les oreilles. On vous explique pourquoi.

LE FILM

Passée une première demi-heure qui confirme le talent du réalisateur, le long métrage Us prend des allures de farce…. dont on cherche encore le sens.

Jordan Peele, qui s’était montré pourtant très simple avec Get Out, cherche à faire très compliqué (pour rien) avec Us. En ressort une intrigue parfois contradictoire, à peine sauvée par des traits d’humour bien sentis (la patte Peele), quelques références et une poignée de séquences fortes. Dommage, tant l’installation de l’atmosphère délétère sort du lot dans un genre gangréné par des productions sans idée et à la qualité douteuse.

L’IMAGE : 5/5

La photographie exquise de Us, qui s’articule autour du mélange de diverses ambiances, méritait un écrin comme le Blu-ray UHD. Sans jamais rien appuyer dans l’excès, le disque s’en tire avec les honneurs. Nourrie par une belle texture et des détails marquants (admirez les pores de la peau), l’image est tout à la fois élégante et propre. Quand vient le jour, le rendu est chatoyant. Quand la nuit tombe, il devient inquiétant… pour la bonne cause.

Ce contraste entre les deux tons diamétralement opposés se révèle encore plus grâce au Dolby Vision. Là encore, la technologie n’en fait jamais trop et se contente de souligner avec justesse les sources de lumière (exemple : pendant la fête foraine dans l’introduction) et de redonner de l’éclat aux teintes très chaudes. Très franchement, Jordan Peele peut être fier du résultat.

LE SON : 5/5

On est (positivement) étonné de la manière avec laquelle se déploie la piste Dolby Atmos, uniquement proposée en version originale. Dès l’introduction, on comprend que le mixage s’attache à utiliser le moindre son d’ambiance pour employer les canaux à bon escient (les nombreux bruitages de la fête foraine sont mis en avant avec brio, par exemple).

Bien évidemment, il ne faut pas s’attendre à une débauche d’effets sonores, le genre du film ne s’y prêtant pas. Ici, le but est de faire honneur aux moments de tension en les tempérant avec des scènes très calmes, où les dialogues sont d’une clarté remarquable. Sans oublier des basses d’excellente tenue, qui font presque trembler le canapé.

Le Blu-ray UHD de Us est disponible à moins de 25 euros.

