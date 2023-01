Dans l’épisode 2 de la série The Last of Us, on retrouve les infectés habituels, mais aussi ceux d’un stade plus évolué : les claqueurs (ou clickers).

The Last of Us n’est pas une série de zombies, mais il y en a tout de même. Ces créatures, appelées « infectés » car leur cerveau a été atteint par le champignon Cordyceps, sont divisées en plusieurs catégories en fonction de leur stade d’infection.

Parmi les plus notables :

Coureurs (runners) ;

Rôdeurs (stalkers) ;

Claqueurs (clickers) ;

Colosses (bloaters).

Silence face à un claqueur… // Source : HBO

Les coureurs sont ceux que vous avez vus dès le premier épisode. Encore assez humains dans leur apparence, ils ressemblent à l’image classique du zombie (à ceci près qu’ils tirent leur nom de leur rapidité). Mais l’épisode 2 de l’adaptation met Pedro Pascal (Joel), Anna Torv (Tess) et Bella Ramsey (Ellie) face à un stade supérieur d’infectés : les claqueurs (clickers). Ces derniers se développent après au moins un an d’infection au Cordyceps. Un coureur finira donc généralement par se transformer en claqueur.

Les claqueurs de The Last of Us sont aveugles

Il ne vous aura pas échappé que Joel et Tess demandent soudainement à Ellie le silence le plus total. Et en effet, dans une pièce remplie de claqueurs, le moindre bruit peut causer votre perte. Ces infectés, dont la tête ressemble à une sorte de champignon ayant éclos, sont aveugles. Pour se repérer, et sonder leurs proies, ils utilisent le son. C’est la raison pour laquelle ils émettent un bruit de claquement — il s’agit d’une onde sonore servant à l’écholocalisation. D’où son nom, d’ailleurs.

Les claqueurs dans la série. // Source : Capture YouTube HBO

Si vous êtes en face de lui (même silencieux) lorsqu’il émet cette onde, c’est fichu. Si vous faites le moindre bruit dans un certain périmètre, c’est fini aussi. Et ce d’autant plus dans une pièce remplie de claqueurs, puisque si l’un d’eux vous repère, le son de la confrontation attirera tous les autres.

Les claqueurs sont une espèce évoluée d’infectés au Cordyceps, ultra-rapides, ultra-brutaux : leur force est bien supérieure à celle d’un humain, donc s’ils vous attrapent, il est très difficile de s’en sortir sans finir mordu (donc infecté) ou littéralement dévoré.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.