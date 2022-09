À l’occasion du « The Last of Us Day », HBO vient de publier la première bande-annonce de la série adaptée du jeu vidéo. Elle sera diffusée en 2023.

Attendue depuis le début de l’année 2021, la série The Last of Us se dévoile enfin. HBO a publié lundi 26 septembre la première bande-annonce de la série. On y découvre Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) dans le monde post-apocalyptique que les joueurs du jeu vidéo éponyme connaissent déjà. L’occasion d’apercevoir les claqueurs en version live-action, les fameux zombies qui en ont terrorisé plus d’un sur PS3, PS4 et PS5. La bande-annonce dure 1 minute 49.

Une ambiance digne du jeu vidéo

Quoi que vous pensiez des deux acteurs choisis pour la série The Last of Us, cette première bande-annonce devrait vous convaincre grâce à son atmosphère extrêmement similaire à celle des jeux vidéo. Certaines scènes sont directement tirées de la « Part 1 », tout juste ressortie sur PlayStation 5. On aperçoit notamment la course poursuite du début du jeu, dont nous vous tairons l’issue.

C’est en 2023 que sera diffusée la série The Last of Us, qui n’a pas encore de date de sortie. D’ici là, on imagine que HBO et Naughty Dog feront tout pour faire parler de la série, avec de nombreux autres extraits.