Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est l’événement de cette semaine. Il sera disponible à compter du 10 février, sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Mais on peut y jouer dès aujourd’hui.

La date de sortie de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, véritable événement de ce début d’année 2023, est officiellement fixée au vendredi 10 février. Mais, le saviez-vous ? Il existe une astuce pour y jouer dès aujourd’hui, lundi 6 février, à partir de 12h. Soit quatre jours en avance.

L’astuce en question, uniquement réservée aux propriétaires d’une Xbox Series S ou d’une Xbox Series X, est possible grâce à trois choses : l’existence d’un accès anticipé (qui débute 72 heures avant le lancement, soit le mardi 7, à partir de minuit), le décalage horaire et la possibilité de modifier rapidement les paramètres de sa console pour la « localiser » dans un autre pays (sans besoin de passer par un VPN).

Astuce Hogwarts Legacy pour jouer plus tôt sur Xbox // Source : Capture Xbox

Jouer au jeu vidéo Harry Potter 4 jours avant, c’est possible

De quoi ai-je besoin ?

Une Xbox Series S ou une Xbox Series X ;

Un exemplaire de la version numérique de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, en édition Deluxe (facturée 85 €).

Quel est le rapport avec le décalage horaire ?

Warner Bros. a fait le choix d’un lancement local concernant les versions numériques d’Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, sur console. La règle est simple : tous les pays seront servis à 00h, heure locale, non pas à un horaire global. Par conséquent, en raison des différents fuseaux horaires, certaines régions pourront y jouer en avance par rapport à d’autres. Il suffit donc de faire croire qu’on est dans un pays servi avant pour jouer avant.

Il y a douze heures de décalage avec la Nouvelle-Zélande. Quand il sera minuit, le mardi 7, là-bas, il sera midi, la veille, en France. En somme, il faut paramétrer sa Xbox Series S ou sa Xbox Series X pour qu’elle soit en Nouvelle-Zélande.

Comment régler sa Xbox en Nouvelle-Zélande ?

Pour modifier les paramètres de région de sa Xbox Series S ou de sa Xbox Series X, il suffit d’aller dans Paramètres > Système > Langue et région. Dans le menu déroulant Langue et région, choisissez Nouvelle-Zélande puis redémarrez la console pour prendre le changement en compte. L’opération est sans risque et prend moins de deux minutes.

Astuce Hogwarts Legacy pour jouer plus tôt sur Xbox // Source : Capture Xbox

Seul hic ? « Cette région de la langue ne correspond pas à l’emplacement sélectionné. Vous risquez de voir un mélange de langues à l’écran », indique Microsoft. Mais cela ne devrait pas poser trop de problème pour lancer un jeu vidéo. D’autant que vous pourrez remodifier les paramètres dès mardi.

Preuve que l’astuce marche :

France Nouvelle-Zélande

Sur la deuxième capture, on voit bien que le jeu sera disponible ce lundi 6 février, à partir de midi.

