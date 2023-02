C’est l’événement de la semaine. Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, adapté de la saga Harry Potter, est bientôt disponible. En attendant, Numerama vous propose de découvrir les premiers pas en notre compagnie, sur notre chaîne Twitch !

L’attente est bientôt terminée. C’est cette semaine, le vendredi 10 février, que sort Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard — adaptation prometteuse de l’univers Harry Potter (signée Warner Bros., et le studio Avalanche). Numerama a reçu le jeu — un peu en avance — et on va pouvoir le découvrir ensemble, en live.

Nous vous donnons rendez-vous ce lundi 6 janvier, à partir de 13h, sur notre chaîne Twitch, pour découvrir les premières heures de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. On démarrera l’aventure depuis le tout début, sachant que personne n’y aura joué en avance au sein de la rédaction. La surprise sera totale, y compris pour nous.

On vous attend pour le live !

Les premières heures de Hogwarts Legacy, rien que pour vous

Sur JK Rowling La rédaction a reçu le jeu vidéo Hogwarts Legacy pour le tester avant sa sortie vendredi. JK Rowling n’en est pas à l’origine et n’a pas été impliquée dans sa conception. Il est néanmoins important de rappeler la transphobie active de l’autrice, qui finance des organisations anti-trans. Nous rejetons ces propos et actes, qui mettent en danger la vie des personnes trans.

Pour ce live, basé sur un jeu événement, nous avons constitué une équipe de choc. Maxime Claudel, spécialiste des jeux vidéo au sein de Numerama, apportera son éclairage technique sur les graphismes, la narration ou encore le gameplay. Seul hic : il n’y connaît pas grand-chose sur l’univers d’Harry Potter en lui-même.

Heureusement, il sera accompagné de deux expertes de la rédaction de Mademoizelle : Inès Pollon et Delphine Baudoin. Elles seront plus à même de juger la qualité du jeu en tant que pure adaptation d’une saga littéraire et cinématographique particulièrement appréciée.

À noter que l’on peut déjà vous spoiler le choix de la Maison de notre personnage. Étant donné que nous n’en partageons aucune (Inès est Gryffondor, Delphine est Poufsouffle et Maxime est Serpentard), nous choisirons la quatrième. Ce sera donc avec un membre Serdaigle que nous découvrirons Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard de 13h à 15h.

