Sony a annoncé la fin de sa Collection PlayStation Plus, une sélection de jeux PS4 cultes, offerts aux propriétaires d’une PS5 qui sont abonnés au PlayStation Plus. Il est encore temps de tout récupérer.

« Elle restera un bénéfice pour tous les joueurs PS5 abonnés au PlayStation Plus », annonçait Sony à propos de la Collection PlayStation Plus en mars 2022. Moins d’un an plus tard, le discours n’est plus du tout le même. Dans un communiqué publié le 1er février, la firme nippone a officialisé la disparition prochaine de cette sélection de jeux PS4 offerts à tous les propriétaires d’une PS5 à partir du moment où ils sont abonnés au PlayStation Plus.

« Le 9 mai 2023, la Collection PlayStation Plus ne sera plus offerte », indique Sony, sachant que les personnes concernées ont également dû recevoir un mail (c’est notre cas). Offerte depuis le lancement de la PlayStation 5 en novembre 2022, la Collection PlayStation Plus permet quand même de récupérer plusieurs gros jeux de la génération précédente.

Disparition future de la Collection PlayStation Plus // Source : Capture d’écran (mails)

Il vous reste quelques semaines pour télécharger plein de jeux gratuits sur PS5

La Collection PlayStation Plus est une excellente initiative de la part de Sony : elle a permis de gonfler le catalogue de lancement de la PlayStation 5, grâce à des valeurs sûres que les propriétaires auraient peut-être loupées. Les titres sont suffisamment variés pour y trouver son compte, et cela permet de se constituer une belle petite ludothèque dès l’acquisition de la dernière console de Sony. D’ailleurs, c’est au moment où elle sort de sa longue période de pénurie que certains bonus disparaissent. C’est vraiment dommage en termes de timing.

À noter qu’il sera quand même possible de profiter des jeux de la Collection PlayStation Plus passée la date du 9 mai — sous deux conditions : les avoir ajoutés à sa bibliothèque (avant l’échéance) et être abonné au PlayStation Plus.

Bien évidemment, la disparition future de la Collection PlayStation Plus ne signifie pas la fin des jeux gratuits pour les abonnés. Chaque mois, Sony continuera d’en proposer. En février, il y en aura quatre (trois jeux complets et une grosse extension pour Destiny 2).

Aujourd’hui, la PlayStation Plus Collection réunit les jeux suivants :

