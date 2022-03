Nouveau PlayStation Plus : la collection de jeux offerts sur PS5 va-t-elle disparaître ?

Disponible depuis le lancement de la PS5, la PlayStation Plus Collection ne disparaîtra pas après la refonte du service prévu pour le mois de juin. Une excellente nouvelle.

En juin, le PlayStation Plus évolue. Le service va absorber le PlayStation Now et se décliner en trois formules. L’idée est d’offrir toujours plus de fonctionnalités à partir du moment où on accepte de payer plus cher (de 8,99 à 16,99 €). Depuis l’officialisation, certains se demandent si la Collection PlayStation Plus, proposée aux propriétaires d’une PS5, s’apprête à disparaître. Bonne nouvelle : ce ne sera pas le cas.

Dans un tweet publié le 29 mars, le journaliste Jonathon Dornbush a indiqué : « Pour celles et ceux qui se posent la question, PlayStation a confirmé à IGN que la PlayStation Plus Collection ne sera pas supprimée avec les changements. Elle restera un bénéfice pour tous les joueurs PS5 abonnés au PlayStation Plus. »

Bloodborne // Source : Sony

La PlayStation Plus Collection ne va pas disparaître

Disponible depuis la sortie de la PlayStation 5 en novembre 2020, la PlayStation Plus Collection est un bonus qui permet de jouer — gratuitement — à certains classiques de la PS4 sur la console la plus récente. Quand elle a été annoncée par Sony, on y voyait un moyen habile de gonfler le catalogue de lancement. Pour certains propriétaires, il s’agit d’une aubaine pour (re)découvrir certaines valeurs sûres à moindres frais (il faut simplement être abonné au PlayStation Plus).

Il aurait donc été malvenu de retirer ce petit bénéfice pour le réserver à celles et ceux qui paieront plus cher pour passer au deuxième palier du nouveau PlayStation Plus. Intitulé PlayStation Plus Extra, il ajoute effectivement un catalogue d’environ 400 jeux PS4 et PS5. Il coûtera 13,99 € par mois, contre 8,99 € pour la formule de base.

Aujourd’hui, la PlayStation Plus Collection réunit les jeux suivants :

Attention, si Sony ne prévoit pas de supprimer la PlayStation Plus Collection, son contenu pourrait évoluer à l’avenir. Dans un communiqué publié sur le PlayStation Blog le 30 mars, la multinationale a déjà confirmé que Persona 5 quittera la sélection le 11 mai 2022. D’autres titres qui ne sont pas édités par Sony devraient finir par suivre.