Comme tous les mois, 3 jeux sont offerts aux abonnés PlayStation Plus. La sélection de septembre 2024 est marquée par la présence d’un nouveau jeu Harry Potter.

Un nouveau jeu Harry Potter sort en septembre 2024 et il sera disponible dès son lancement dans l’abonnement PlayStation Plus. Intitulé Harry Potter: Quidditch Champions, il propose de découvrir la célèbre compétition de sport, très populaire à l’école des sorciers. Vous êtes plutôt branché baseball ? Il y aura aussi un jeu pour vous.

Harry Potter: Quidditch Champions. // Source : Warner Bros.

L’abonnement PlayStation Plus est obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe trois formules différentes :

Les jeux dans le PS Plus en septembre 2024

Trois jeux seront offerts à partir du mardi 3 septembre avec l’abonnement PS Plus. Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ils seront disponibles gratuitement jusqu’au 30 septembre.

Harry Potter: Quidditch Champions

Après l’immense succès de Hogwarts Legacy, les fans de Harry Potter peuvent enfourcher leur plus beau balai pour jouer au Quidditch dans un jeu officiel. On peut occuper l’un des quatre postes (Poursuiveur, Attrapeur, Gardien ou Batteur), créer son personnage ou encore incarner l’une des figures de la saga. Le but ? Devenir champion du monde de Quidditch, en solo ou en ligne.

MLB The Show 24

La simulation majeure de baseball, l’un des sports les plus populaires aux États-Unis (et au Japon). On fait son premier home run dans une ligue mineure avant de grimper petit à petit les échelons.

Little Nightmares II

Alors que Little Nightmares III a été présenté à la gamescom, le deuxième opus ne manquera pas de faire frissonner celles et ceux qui n’y ont pas encore joué. C’est un mélange de plateforme, d’infiltration et de réflexion. Le tout dans un univers que ne renierait pas Tim Burton.

