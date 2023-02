Comme chaque mois, une fuite crédible permet de découvrir en avant-première les jeux qui seront offerts à tous les abonnés PlayStation Plus en février.

Devinez quoi ? La liste des jeux qui seront prochainement offerts aux abonnés PlayStation Plus a encore fait l’objet d’une fuite, et toujours en provenance de la même source (ce qui appuie la crédibilité). Une fois encore, c’est billbil-kun qui a coupé l’herbe sous le pied de Sony (via Dealabs le 31 janvier).

En février, la firme nippone offrira l’équivalent de quatre jeux vidéo aux concernés : trois jeux complets et une grosse extension. De quoi s’occuper pendant des heures et des heures, sur PS4 comme PS5.

Mafia: Definitive Edition // Source : 2K

L’abonnement PlayStation Plus est devenu obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe désormais trois formules différentes :

Les jeux dans le PS Plus en février 2023

Quatre jeux seront offerts en février avec l’abonnement PS Plus (à partir du mardi 7 février). Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ces jeux pourront être téléchargés jusqu’au 7 mars.

OlliOlli World

Troisième opus de la saga OlliOlli, OlliOlli World s’articule toujours autour de la passion pour le skateboard. Pour les amateurs de Tony Hawk, c’est du pur bonheur.

Mafia Definitive Edition

Un GTA-like culte, dans lequel on incarne Tommy Angelo, chauffeur de taxi qui va être plongé au cœur du crime organisé. Il s’agit d’une remasterisation, et du premier opus d’une trilogie.

Evil Dead: The Game

Evil Dead existe bien sous la forme d’un jeu vidéo multijoueur. On y retrouve les personnages cultes des films — Ash, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell ou encore Pablo Simon Bolivar — avec leur voix d’origine. Il y a aussi un arsenal de circonstance pour faire pleuvoir l’hémoglobine.

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière est une grosse extension du jeu-service de Bungie. Il est question de sombres secrets à percer, ainsi que de nouveaux pouvoirs à maîtriser.

