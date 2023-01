HBO a renouvelé The Last of Us pour une saison 2. La série adaptée du jeu vidéo est un immense succès.

L’épisode 3 de The Last of Us n’a pas encore été diffusé. Mais le succès de la série, tant auprès des critiques que du public, a rapidement convaincu la chaîne : la saison 2 est officiellement commandée par HBO ! La réussite de l’adaptation du célèbre jeu vidéo est totale.

C’est le magazine américain Variety qui l’annonce, ce vendredi 27 janvier 2023. Neil Druckmann, coréalisateur du jeu et cocréateur de l’adaptation, s’estime « honoré et franchement bouleversé » par le succès à tout niveau de la série. « Nous avons maintenant le plaisir absolu de rempiler avec la deuxième saison ! Au nom de tout le monde chez Naughty Dog et PlayStation, merci ! », ajoute-t-il.

The Last of Us est avec Pedro Pascal, Bella Ramsey et Anna Torv. // Source : HBO

The Last of Us est un succès d’audience chez HBO

Depuis son lancement le 15 janvier 2023, l’épisode 1 de la série a rassemblé 22 millions de téléspectateurs. Il avait attiré 4,7 millions de personnes au moment de sa diffusion. Lépisode 2 signe déjà une croissance avec 5,2 millions de téléspectateurs. De quoi motiver HBO pour renouveler l’œuvre de Craig Mazin et Nel Druckmann.

Côté critiques, le site Rotten Tomatoes relève 97 % de critiques positives pour la presse, 96 % pour le public : la série est clairement acclamée ! Et c’est mérité : The Last of Us est une adaptation bouleversante et prodigieuse.

« Je suis tellement reconnaissant à Neil Druckmann et à HBO pour notre collaboration, et je suis encore plus reconnaissant aux millions de personnes qui nous ont rejoint dans ce voyage », s’est réjoui le showrunner, Craig Mazin. « Le public nous a donné la chance de continuer, et en tant que fan des personnages et du monde que Neil et Naughty Dog ont créé, je ne pourrais pas être plus prêt d’y replonger. »

Quelle histoire sera adaptée dans la saison 2 de The Last of Us ?

Le premier jeu est suivi de The Last of Us Part II, où l’on retrouve une Ellie un peu plus âgée, vivant une nouvelle aventure post-apocalyptique. Il est plus ou moins établi que la deuxième saison de l’adaptation suivra le fil rouge de ce second jeu.

Il serait logique que Pedro Pascal soit de retour. Bella Ramsey aurait de son côté l’âge pour tourner cette saison 2, l’actrice ayant 20 ans, donc il est possible qu’elle ne soit pas recastée. Il restera en revanche, dans tous les cas, à incarner le personnage d’Abby, importante dans cette suite.

Pour quand est la saison 2 de The Last of Us ?

Le tournage de la saison 1 a pris 200 jours, étalés dans le temps et non d’affilée, à quoi il faut ajouter le délai de pré-production et de post-production. Tout avait commencé début 2021, pour s’achever à l’été 2022, pour une diffusion début 2023. On peut donc imaginer une diffusion de la seconde saison à l’automne 2024 ou début 2025.

