Un fan d’Elden Ring et de GeoGuessr a mélangé les deux jeux pour tester les connaissances des fans du RPG de FromSoftware.

Depuis février 2022, Elden Ring fascine des millions de joueuses et de joueurs. Ce RPG d’action développé par FromSoftware nous permet de visiter un univers 100 % inédit, baptisé l’Entre-Terre. Connaissez-vous les décors sur le bout des doigts, après avoir passé des centaines d’heures à les explorer ? Il est temps de tester vos connaissances, grâce à cette adaptation de GeoGuessr repérée par Eurogamer dans un article publié le 18 janvier.

Pour rappel, GeoGuessr repose sur un principe assez simple : le but est de deviner, avec le plus de précision possible, un endroit dans le monde, grâce à des images (vue en 3D et déplacement autorisé). Derrière la version Elden Ring, on retrouve TheEdenChild, qui avait déjà proposé un GeoGuessr à la sauce World of Warcraft. En réalité, il en a développé plein d’autres, comme on peut le voir sur le portail lostgamer.io (GTA V, Skyrim, Fortnite…).

Connaissez-vous vraiment les environnements d’Elden Ring ?

Sur Reddit, TheEdenChild a révélé les coulisses de ce GeoGuessr très spécial, et qui nécessite d’avoir beaucoup joué à Elden Ring pour s’y retrouver dans les différents lieux (certains se ressemblent beaucoup). Il explique : « Un ami et moi, on s’est donné la mission de créer une expérience à la GeoGuessr pour vos jeux préférés. Elden Ring était tout en haut de la liste, et je suis heureux d’annoncer, après beaucoup d’essais et de ratés, que nous avons pu capturer 8 000 lieux dans le monde d’Elden Ring. »

Pour créer ce GeoGuessr, le duo s’est amusé à récupérer des centaines de milliers d’images brutes, ensuite assemblées pour créer des panoramas en 3D. Ils ont aussi conçu une carte en vue satellitaire, pour obtenir plus de précision dans les localisations. On est loin des 110 000 lieux de World of Warcraft (qui est bien plus conséquent), mais le résultat vaut quand même le détour. Il rappelle aussi qu’Elden Ring est un jeu vidéo immense, nourri par des décors variés et beaucoup de pièges quand il faut s’y retrouver.

Comme pour le GeoGuessr de World of Warcraft, on peut personnaliser l’expérience : choix de la région, nombre de parties, temps limite… Il est également possible de jouer à plusieurs, tandis que des classements en ligne sont disponibles pour se comparer aux autres.

