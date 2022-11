Un fan de World of Warcraft a décidé de rendre hommage au MMORPG culte de Blizzard Entertainment en adaptant la formule GeoGuessr aux environnements du jeu. Merci pour le peu de vie sociale qu’il nous reste…

Le 23 novembre prochain, World of Warcraft fêtera son 18e anniversaire. Quelques jours plus tard, il recevra sa neuvième extension, baptisée Dragonflight. Rares sont les œuvres à tenir aussi longtemps, continuant de captiver des fans avec du contenu plus ou moins réussi. Pour beaucoup, World of Warcraft est associé à un nombre incalculable de souvenirs. Et un génie a voulu rendre hommage au MMORPG en créant un GeoGuessr adapté aux environnements du jeu.

Le principe de GeoGuessr est simple : on vous montre les images d’un lieu dans le monde (avec vue en 3D et déplacement autorisé) et le but est de deviner, avec le plus de précision possible, la localisation de l’endroit sur une carte. TheEdenChild, qui a partagé son incroyable projet sur Reddit le 16 novembre, réutilise le concept pour World of Warcraft, en demandant aux aficionados de reconnaître les environnements emblématiques du jeu. Pour tester vos connaissances, il suffit de cliquer sur ce lien (c’est gratuit).

GeoGuessr World of Warcraft // Source : Capture d’écran

Plus de 100 000 lieux à reconnaître dans WoW

En chiffres, ce GeoGuessr pour World of Warcraft impressionne : il compte près de 110 000 lieus à identifier, répartis sur 103 cartes différentes. TheEdenChild a vraiment pensé à tout : nombre de rounds (entre 5 et 40) et limite de temps, entre autres paramètres pour pimenter les parties (exemple : interdiction d’utiliser le zoom). Il y a même un mode multijoueur, et des classements en ligne. L’expérience est réellement plaisante et repose sur l’immense travail abattu par TheEdenChild (à l’aide d’un ami).

L’intéressé n’en est d’ailleurs pas à son premier essai. Comme il le révèle sur Reddit : « Nous avions auparavant créé un GeoGuessr Fortnite et, même s’il avait été bien reçu, notre but a toujours été d’en faire un pour World of Warcraft. Une tâche beaucoup plus complexe au regard de l’échelle de WoW. » On comprend que Fortnite, dont la carte est infiniment plus petite, a servi d’entraînement pour le vrai projet. Il ne compte pas s’arrêter là : d’autres jeux vont suivre. C’est déjà le cas pour GTA V — en attendant des titres comme Elden Ring, Red Dead Redemption 2 ou encore The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ils seront tous réunis sur un portail qui permettra de tester ses connaissances en géographie dans le monde du gaming.

Sur les coulisses, TheEdenChild poursuit : « Nous avons dû créer des outils pour réussir, comme World of Warcraft à lui seul nécessite environ trois millions d’images (nous en aurons besoin d’un million pour Dragonflight, quand l’extension sera sortie). » Il peut vraiment être fier du résultat, d’ores et déjà applaudi par plusieurs utilisatrices et utilisateurs. « C’est incroyable, bien joué », indique par exemple axlesnap. En revanche, il pourra difficilement recevoir une aide extérieure pour corriger les bugs et faire évoluer le concept. À ce sujet, il stipule : « J’aimerais beaucoup pouvoir recevoir l’assistance de la communauté pour ajouter des images, mais ma méthode de capture est très spécifique et s’en remet à différents outils. Malheureusement, je ne pense pas que ça soit très pratique pour le moment. »