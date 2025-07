Lecture Zen Résumer l'article

L’immense fiasco commercial de Suicide Squad: Kill the Justice League n’a semble-t-il pas calmé les ardeurs de Warner Bros., qui souhaite toujours lancer un jeu-service situé dans l’univers DC Comics.

C’est peu dire que Warner Bros. a connu l’un des échecs les plus retentissants de ces dernières années. En confiant le développement d’un jeu-service au studio Rocksteady, qui a donné naissance à la flamboyante trilogie Batman: Arkham, la multinationale pensait viser juste. Le pari était tentant : une expérience pensée pour durer dans le temps, en fidélisant une horde de fans prêts à payer pendant des années pour remplir ses comptes en banque. Le pari a viré à la catastrophe, et Suicide Squad: Kill the Justice League a vite sombré dans l’oubli.

Cet échec historique, qui a coûté des millions et des millions de dollars, aurait dû calmer Warner Bros., qui a d’ailleurs pris la décision de recentrer son activité gaming sur quatre licences fortes (Mortal Kombat, DC Comics, Harry Potter et Game of Thrones). Mais, comme le rapporte Eurogamer dans un article publié le 29 juillet, Warner Bros. devrait retenter sa chance dans le genre. Le studio situé à Montréal cherche un producteur délégué pour travailler sur un jeu-service encore inconnu.

Suicide Squad: Kill the Justice League // Source : Warner Bros.

L’immense échec de Suicide Squad n’a pas calmé Warner Bros.

« En tant que producteur délégué, vous superviserez le développement d’un jeu AAA de haute qualité, basé sur l’une des licences emblématiques du vaste catalogue de Warner Bros. et DC Comics. Vous serez en charge de l’ensemble du cycle de production — depuis la conception jusqu’au lancement et au-delà — en veillant à ce que le jeu réponde aux plus hauts standards de qualité, d’innovation et d’engagement des joueurs », peut-on lire sur la fiche de poste.

La description laisse peu de place aux doutes : Warner Bros. veut une expérience bâtie pour assurer un succès sur le long terme et avec « des opérations pour l’après lancement ». La personne recrutée devra mettre en place une stratégie de « jeu-service » pour assurer un engagement continu des joueuses et des joueurs.

Il serait osé de la part de Warner Bros. de retenter sa chance dans un marché qui s’est refusé à lui avec des signes forts. On rappelle que l’entreprise n’est pas le seul acteur du jeu vidéo à s’y être cassé les dents. Sony, pourtant attaché à des réussites, a dû débrancher Concord très rapidement après un lancement calamiteux. On pourrait presque y voir une condamnation de Warner Bros. Montréal, qui a déjà connu une vague de licenciements après les performances commerciales décevantes de Gotham Knights (qui n’est même pas un jeu-service).

À moins d’explorer l’univers DC Comics avec le soin nécessaire, pourquoi pas en le réfléchissant par rapport aux films et séries chapeautés par James Gunn ? Ce serait une piste intéressante à creuser, mais il faudra du temps et des ressources colossales, sans assurance que le public suivra. C’est tout le problème des jeux-service : si personne n’y joue, ils virent rapidement à l’agonie. Et il n’y a pas la place pour tout le monde : si une joueuse ou un joueur est attaché à un jeu-service (exemple : Fortnite), il est très dur de l’extirper.

