Razer lance en 2024 la Razer Wolverine V3 Pro, une manette compatible Xbox et PC un peu chère, mais terriblement séduisante. Notre test.

Sur le marché des manettes de jeux vidéo, on a naturellement tendance à faire confiance à celle fournie avec la console qu’on achète. Dans le cas des Xbox Series S et Xbox Series X, il est difficile de reprocher quoi que ce soit au pad — sauf peut-être le fonctionnement avec des piles. Microsoft ne l’a d’ailleurs pas changé par rapport à la génération Xbox One, une preuve que son design est réussi d’un point de vue ergonomique.

Mais l’excellence de la manette Xbox de Microsoft ne veut pas dire qu’il n’y a pas de place pour des solutions tierces de qualité. Razer en a fait sa spécialité, par exemple avec la Wolverine V2. En 2024, le fabricant lance la Wolverine V3 Pro, un modèle dont le prix dépasse les 200 €. Elle se destine bien évidemment aux personnes exigeantes, prêtes à dépenser plusieurs dizaines d’euros en plus pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. La question étant : est-ce que cette Wolverine V3 Pro vaut l’investissement ?

9/10 Razer Wolverine V3 Pro

Le feeling des boutons

Confort au top Points faibles Il y a mieux du côté de la personnalisation

Application austère

C’est 230 €

La Wolverine V3 Pro de Razer est une excellente manette

On reconnaît la qualité de fabrication d’une manette au bruit que produisent ses boutons quand on appuie dessus. Sur ce point, la Wolverine V3 Pro est très, très satisfaisante grâce à une conception mécanique qui fait un « clic » très agréable à l’oreille, dont la course ultra-courte permet d’être encore plus réactif. Un atout qui ne parlera pas forcément à un public moins connaisseur, plutôt destiné à celles et ceux qui sont à la milliseconde près. Ce point vaut aussi pour la croix directionnelle irréprochable (la meilleure du marché), ce qui parlera aux fans de jeux de combat.

Il y a deux boutons supplémentaires sur la tranche supérieure de la manette Razer Wolverine V3 Pro, personnalisables depuis une application // Source : Maxime Claudel pour Numerama

La Wolverine V3 Pro se distingue aussi par son design atypique, matérialisé par des manches plus courts et enrobés. Ils sont auréolés d’un léger grip qui accroche la paume. Robuste, la Wolverine V3 Pro pèse son poids (304 grammes, contre un peu plus de 240 grammes pour le pad Xbox) mais offre un confort idéal, même lors de longues sessions. On sent que la forme a été pensée pour épouser un maximum de morphologie, avec des sticks asymétriques qui tombent naturellement sous les pouces, des gâchettes bien placées et une ergonomie au global très bien pensée. Même les six raccourcis (!) sont bien positionnés. Dans certains cas, ils sont difficilement atteignables.

Manette Razer Wolverine V3 Pro (au-dessus) versus manette Xbox classique // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Autre bon point, la Wolverine V3 Pro s’appuie sur des sticks à effet hall, plus précis, surtout plus robustes (car épargnés du phénomène du drift). À noter que la manette est livrée avec quatre sticks en tout : deux normaux avec un dôme creusé, un plus long et un dernier avec un dôme bombé. Ce qui permet un soupçon de personnalisation hardware (pas besoin de tirer fort sur un stick pour le retirer), en plus de la réduction de la course des gâchettes (avec imitation d’un clic de souris quand elle est réduite au plus bas).

On reconnaît la qualité de fabrication d’une manette au bruit que produisent ses boutons quand on appuie dessus

Soulignons par ailleurs la sobriété de la Wolverine V3 Pro, toute de noir vêtue, avec aucune touche verte (contrairement à la V2) et un plastique agréablement granuleux au toucher. Tout juste pourra-t-on lui offrir un peu d’excentricité avec le logo Razer lumineux (lire : choisir la couleur), à paramétrer dans une application dédiée. La manette est livrée dans un étui de rangement très costaud.

La pochette de la manette Razer Wolverine V3 Pro est rigide // Source : Maxime Claudel pour Numerama

La personnalisation logicielle à l’honneur

Si la Wolverine V3 Pro propose finalement assez peu de modifications hardware, force est de reconnaître qu’elle se rattrape par ses possibilités logicielles. Tout est réuni dans une application disponible sur Xbox et PC (Razer Controller Setup For Xbox). L’interface est un peu austère, mais tout est clair et à sa place. L’idée est de pouvoir créer plusieurs profils, en fonction du genre. Dommage, néanmoins, de ne pas pouvoir en changer à la volée sans passer par l’application. D’autant qu’on aurait pu s’y retrouver en attribuant une couleur à chaque profil.

Il y a quatre palettes à l’arrière, qui imitent le clic d’une souris // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Concrètement, on peut :

Configurer indépendamment les six boutons raccourcis (dont quatre offrent un feeling comparables à une souris), y compris attribuer des fonctions plus complexes (cliquer sur le stick, voire les deux en même temps) ;

Personnaliser les paramètres des sticks (zones mortes, mode de circularité…) ;

Gérer l’intensité de la vibration (sept paliers) ;

Choisir l’effet d’éclairage du logo (luminosité, cycle de spectre, statique…) ;

Définir le mode d’économie d’énergie

En dehors de l’application, il est possible de passer par un bouton de fonction, qui peut activer des commandes grâce à des combinaisons de touches (exemple : augmenter le volume). Il suffit alors d’appuyer simultanément sur le bouton fonction et le bouton raccourci, puis d’appuyer sur le bouton qu’on souhaite attribuer. C’est un moyen ultra rapide d’assigner un raccourci, si on se rend compte qu’on en a besoin dans un jeu vidéo spécifique.

La manette Razer Wolverine V3 Pro est livrée avec trois formes de sticks différentes // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Dernier point, et pas des moindres, la Wolverine V3 Pro est une manette sans fil, fournie avec un dongle USB à brancher sur son PC ou sa console Xbox (le câble de recharge est fourni, avec de USB-C vers de l’USB-A). L’autonomie est promise pour 20 heures, ce qui est largement suffisant pour voir venir. À noter qu’il y a un bug dans l’interface Xbox : l’autonomie restant de la manette ne s’affiche pas correctement et laisse à penser qu’elle est toujours en charge. Pour connaître l’état de la batterie, il faut s’en remettre à l’application Razer.

Le verdict 9/10 Razer Wolverine V3 Pro

Le feeling des boutons

Confort au top On a moins aimé Il y a mieux du côté de la personnalisation

Application austère

C’est 230 € Razer sait faire des accessoires gaming, et la manette Wolverine V3 Pro, compatible Xbox et PC, en est une preuve supplémentaire. Auréolée d’une qualité de fabrication irréprochable et durable (merci les sticks à effet hall), la Wolverine V3 Pro s’appuie sur un design différent de la manette de Microsoft, avec son ergonomie à elle. La Wolverine V3 Pro se distingue aussi par ses boutons mécaniques qui imitent le clic d’une souris. C’est très satisfaisant d’appuyer dessus, en plus de bénéficier d’une réactivité accrue. En prime, il y a quelques options de personnalisation logicielle comme matérielle, même si certaines concurrentes font mieux sur ce point. Seul vrai hic : le prix, qui dépasse les 200 € et destine cette manette à un public exigeant.

