Le dernier film Star Wars qui manquait à l’appel, L’Ascension de Skywalker, est maintenant sorti en SVOD. Sur Disney+, forcément.

Il n’en restait plus qu’un. Depuis le 23 décembre, la saga est désormais complète en SVOD. L’Ascension de Skywalker, dernier long-métrage de Star Wars à être sorti au cinéma, est arrivé sur Disney+ juste avant Noël, trois ans après sa diffusion en salles. Le film rejoint ainsi les huit autres de l’histoire principale, ainsi que les deux films dérivés.

Sorti le 18 décembre 2019 dans les salles de cinéma françaises, L’Ascension de Skywalker a dû patienter trois ans avant de figurer au catalogue français du service de vidéo à la demande par abonnement de la plateforme américaine. La raison ? À l’époque, le mécanisme de la chronologie des médias exigeait un battement de 36 mois entre la salle et la SVOD.

Star Wars : L’Ascension de Skywalker. // Source : Disney

Une réforme de la chronologie des médias qui a réduit le temps d’attente

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est aujourd’hui plus requis de patienter autant pour retrouver sur les plateformes de streaming un film diffusé au cinéma. Une réforme de la chronologie des médias a réduit le temps d’attente à 17 mois (pour Disney+ et Amazon Prime Video) ou 15 mois (pour Netflix). La réforme a aussi resserré les autres fenêtres de diffusion, hors SVOD. Le problème est que seuls les films sortis après la réforme ont le droit à cette fenêtre. Ceux sortis avant, comme Star Wars IX, doivent attendre 36 mois.

La version actuelle de la chronologie des médias est susceptible d’évoluer encore prochainement. Une clause de revoyure existe pour janvier 2023. Des négociations sont justement en cours entre Disney+ et les chaînes de télévision gratuites (TF1, France TV et M6) pour faire cohabiter leurs fenêtres respectives, notamment pour les films à gros budget.

Les évolutions envisagées ne devraient pas radicalement bouleverser la structure actuelle de la chronologie des médias, mais davantage régler les frictions avec les fenêtres adjacentes. Pour Star Wars, ce n’est en tout cas pas du tout un sujet à court et moyen termes : le prochain long-métrage, Rogue Squadron, est encore loin d’être tourné. Sa sortie n’arrivera pas avant 2024. D’ici là, la chronologie des médias sera plus courte.

Prochaine étape pour Star Wars au cinéma ? Sans doute Rogue Squadron. // Source : Lucasfilm

La suite de Star Wars est surtout en SVOD

À l’heure actuelle, Lucasfilm et sa maison mère Disney se concentrent surtout sur les séries télévisées, en prises de vues réelles et en animation, pour l’avenir de Star Wars sur les écrans. On attend notamment Ahsoka, The Mandalorian saison 3, Skeleton Crew et, peut-être, The Acolyte.

Maintenant que tous les films Star Wars sont sur Disney+, c’est l’occasion d’expérimenter le « visionnage à la machette », qui est une révolution dans la manière de regarder Star Wars dans le bon ordre (le mieux restant de le tester sur quelqu’un qui n’a jamais les films). Vous pouvez aussi relire notre critique de L’Ascension de Skywalker et les questions qui restaient en tête à la fin du film.

