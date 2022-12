L’adaptation de The Last of Us par HBO se montre un peu plus dans une première bande-annonce complète. La série TV semble fidèle au jeu, tout en étendant l’univers. Le casting d’origine, Ashley Johnson et Troy Baker, est de la partie.

C’est le futur hit de HBO en 2023 : l’adaptation du jeu The Last of Us est prévue pour le 15 janvier 2023. Pedro Pascal interprète Joel, contrebandier chargé de protéger Ellie, sous les traits de Bella Ramsey. Celle-ci est la clé de la survie de l’humanité, étant immunisée contre le virus qui transforme les humains en zombies féroces.

Si le jeu a marqué par sa beauté visuelle et son histoire, The Last of Us version HBO semble en reprendre ces codes. La première bande-annonce complète a été dévoilée ce weekend, le samedi 3 décembre. Elle alterne des moments d’émotion et des paysages à couper le souffle — sans oublier des zombies parfaitement fidèles au jeu.

Mais la bande-annonce cache aussi quelques twists. Le plus important d’entre eux : le casting originel du jeu est présent. Et ce ne sont pas de simples caméos.

Ashley Johnson est Anna, la mère d’Ellie ?

C’est une scène en particulier qui émeut : on y voit l’actrice Ashley Johnson tenant un bébé entre ses mains. Or, elle est l’interprète d’Ellie dans les jeux produits par Naughty Dog, depuis la sortie initiale en 2013. Il avait été annoncé qu’elle serait présente dans la série et cette séquence le confirme.

Ashley Johnson, qui joue Anna dans la série The Last of Us. // Source : HBO

La scène n’est pas non plus anodine : elle suggère que le rôle d’Ashley Johnson est bien plus qu’un caméo. Tout semble indiquer, de fait, que l’actrice interprète Anna… la mère d’Ellie. Celle-ci n’apparaît pas dans les jeux vidéo et il est fort probable que, pour humaniser ses personnages et montrer de nouveaux pans de l’histoire, la série explore cette partie de la vie de l’héroïne.

Comme les fans ont été nombreux à le soulever, on ne peut s’empêcher de voir un joli symbole : Ashley Johnson a donné naissance au personnage dans les jeux vidéo en lui prêtant son visage, sa voix, son interprétation. Elle lui donne maintenant naissance à proprement parler dans la version live-action.

Ashley Johnson gave birth to the character Ellie in two ways 🥹💙#TheLastofus pic.twitter.com/yFYGtw4FdY — DomTheBomb (@DomTheBombYT) December 3, 2022

Troy Baker a aussi un rôle

Troy Baker, l’acteur derrière le personnage de Joel dans les jeux, est aussi de la partie. On l’aperçoit brièvement comme mercenaire. Il se tient aux côtés de David, le chef d’un groupe de survivants — armés, dangereux et cannibales — auxquels Ellie est confrontée durant un chapitre où elle se retrouve seule en plein hiver.