CD Projekt Red a enfin montré la version « nouvelle génération » de The Witcher 3: Wild Hunt, attendue de longue date. Les changements sont nombreux.

Cela fait un petit moment que l’on entend parler de la version « nouvelle génération » de The Witcher 3: Wild Hunt — plusieurs fois repoussée en raison des déboires autour de Cyberpunk 2077. Et CD Projekt Red s’est enfin décidé à la montrer, à l’occasion d’une présentation diffusée en direct le 23 novembre. En sont ressorties une bande-annonce et plusieurs informations sur les améliorations à espérer.

Force est de reconnaître que le studio polonais s’est retroussé les manches pour proposer l’édition définitive de The Witcher 3: Wild Hunt, RPG culte sorti en 2015 sur Xbox One, PS4 et PC (puis en 2019 sur Nintendo Switch). On rappelle que toutes les nouveautés seront introduites via une mise à jour gratuite pour tous les propriétaires du jeu, avec mise à niveau dans une même famille de console (Xbox One vers Xbox Series, et PS4 vers PS5).

Des améliorations graphiques pour The Witcher 3, mais pas que

Bien évidemment, les évolutions les plus visibles concernent la partie virtuelle, mises en avant dans une vidéo tournant sur un PC surpuissant. Sur PC, d’ailleurs, The Witcher 3: Wild Hunt profitera des dernières technologies disponibles pour proposer un nouveau rendu Ultra+, encore plus fin. Des textures en 4K, du ray tracing et une meilleure occlusion ambiante seront au programme.

Sur la Xbox Series X et la PlayStation 5, on nous promet un affichage équivalent à la configuration Ultra sur PC. Toutefois, il faudra quand même choisir entre prioriser la qualité (4K et ray tracing) ou les performances (framerate à 60 fps). Sur Xbox Series X, le jeu tournera en 30 fps. Sinon, CD Projekt Red a retravaillé plusieurs éléments : la modélisation des personnages, la végétation, les effets de fumée, la météo… Sur le papier, c’est une véritable cure de jouvence pour The Witcher 3: Wild Hunt.

CD Projekt Red ne s’est pas attaché qu’à la forme. Sur le fond, l’expérience de jeu sera encore plus peaufinée. Il y aura de nouvelles options pour l’accessibilité, et d’autres pour rendre l’exploration moins assistée (exemple : on pourra supprimer certains indicateurs sur la carte). On aura aussi plus de contrôle sur les options liées à l’interface (la mini-carte pourra être désactivée) ou la caméra (nouvel angle au programme). Du côté du gameplay, des raccourcis pour lancer plus rapidement les sorts plairont à celles et ceux qui les privilégient pendant les combats. Tout est pensé pour rendre l’expérience plus personnalisable et moderne.

The Witcher 3: Wild Hunt // Source : Capture YouTube

Enfin, The Witcher 3: Wild Hunt :

Gagnera des contenus inspirés de la série diffusée sur Netflix ;

Sera nettoyé de quelques bugs historiques liés à des quêtes ;

S’appuiera sur une nouvelle fonctionnalité permettant de partager sa progression entre les plateformes (via GOG) ;

Pourra mettre les cinématiques sur pause.

Toutes ces nouveautés seront disponibles à compter du 14 décembre. On ne peut que vous encourager à vous (re)procurer une version Xbox One ou PS4 de The Witcher 3: Wild Hunt pour en profiter sur une PS5 ou une Xbox Series le moment venu (sans surcoût). On trouve le RPG à moins de 25 € sur Amazon.

