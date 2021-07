Le jeu vidéo The Witcher 3 recevra bientôt du contenu additionnel : le studio CD Projekt Red a annoncé l'arrivée prochaine de quelques DLC en lien avec la série de Netflix.

C’est par une simple phrase, au détour d’une actualité revenant sur le portage à venir de The Witcher 3 sur la PlayStation 5 et les Xbox Series S et X, que le studio polonais CD Projekt Red a annoncé la bonne nouvelle : son célèbre jeu d’action-aventure, qui est sorti voilà plus de six ans, va prochainement avoir droit à du contenu additionnel disponible au téléchargement.

Des DLC arrivent pour The Witcher 3

Sur Twitter, le compte officiel de CD Projekt Red évoque « quelques DLC gratuits » qui ont été directement inspirés par la série télévisée The Witcher, que produit et diffuse Netflix sur son service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). On ne sait pas encore ce que contiendront ces DLC ni leur nombre ni à quel moment ils seront disponibles. Peut-être au moment où la saison 2 de The Witcher sur Netflix sera là ?

Selon toute vraisemblance, ces contenus additionnels devraient être modestes : le studio ayant été lourdement accaparé par le développement chaotique de Cyberpunk 2077, mais aussi par un long SAV visant à améliorer l’expérience du jeu, très décevante parfois, ainsi que le rançongiciel qui a nui à ses activités, il ne s’agira sans doute pas d’une grande épopée semblable à Hearts of Stone et Blood and Wine.

On miserait plutôt sur divers éléments cosmétiques en jeu, avec probablement quelques quêtes et références variées à la série, dont la suite sera diffusée à partir du 17 décembre 2021. Ce qui est sûr, c’est que ces contenus seront déployés sur toutes les plateformes sur lesquelles The Witcher 3 est disponible : PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch, PlayStation 5 et Xbox Series S et X.

Les actualités du côté de The Witcher ont été denses ces derniers jours. Outre l’annonce de la date de diffusion de la saison 2 de la série sur Netflix et celle sur les DLC, on sait qu’une version retravaillée du jeu est en chantier pour proposer des graphismes rafraichis, au moins sur PC, PS5 et Xbox Series S et X. Par ailleurs, le film d’animation Nightmare of the Wolf a aussi une date de sortie : 23 août 2021.

CD Projekt Red a publié le dernier patch pour The Witcher 3 en septembre 2016 pour les consoles avec le patch 1.31 (même s’il existe aussi un patch 1.32, qui vise à prendre en charge le chinois simplifié). Du côté des consoles, on recense quelques mises à jour ultérieures du jeu, jusqu’en 2018, pour prendre en charge certaines technologies et améliorer la stabilité et les performances.

