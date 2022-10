Une bande-annonce du film Black Panther: Wakanda Forever permet de découvrir de nouvelles images de Namor, le grand méchant. Qui est-il ?

Disney et Marvel ont diffusé le 3 octobre 2022 une nouvelle bande-annonce pour le film Black Panther: Wakanda Forever. Ce blockbuster, qui sera dans les salles obscures le 9 novembre prochain, est important, car il clôturera la Phase IV du Marvel Cinematic Universe. Il sera aussi un hommage appuyé à l’acteur Chadwick Boseman, fauché par la maladie (et qui n’a pas été remplacé dans le rôle titre).

Black Panther: Wakanda Forever sera bien évidemment l’occasion d’introduire de nouveaux personnages, notamment Namor. Incarné par Tenoch Huerta, il sera le grand méchant du film. Qui est-il ? Quels sont ses pouvoirs ? Voici ce que l’on sait du protagoniste, sachant qu’il y aura des différences par rapport à la version vue dans les comics.

Namor est un peu l’Aquaman de Marvel

Vous l’aurez remarqué dans la bande-annonce : Namor, ou le Prince des Mers, passe plusieurs séquences sous l’eau. Dans Black Panther: Wakanda Forever, il est décrit comme le roi d’un territoire sous-marin baptisé Talocan. Il s’agit d’une première liberté par rapport aux comics, où Namor dirige Atlantis (il fait écho à Aquaman, super-héros de DC Comics). Talocan est inspiré de la civilisation Maya et est une sorte de miroir du Wakanda (un territoire secret et très riche). Namor est donc l’égal de Black Panther pour Talocan : un dirigeant qui cherche d’abord à protéger son peuple. À ceci près qu’il n’hésite pas à employer la manière forte. « Seules les personnes les plus brisées peuvent devenir de grands leaders », prononce-t-il dans la bande-annonce. Son peuple l’appelle le Dieu serpent à plumes.

Dans une interview publiée le 3 octobre sur Entertainment Weekly, le réalisateur Ryan Coogler confie sur Namor : « Il a des pouvoirs vraiment uniques qui n’ont pas toujours l’air d’être compatibles. Il peut respirer sous l’eau, bien sûr, mais il a aussi de petites ailes sur ses chevilles. » Dans la bande-annonce, on peut carrément le voir voler. À ces aptitudes s’ajoute bien évidemment une force surhumaine, ce qui est encore plus vrai quand il est sous l’eau.

Namor dans Black Panther: Wakanda Forever. // Source : Capture d’écran

Dans les comics, Namor est un mutant parfois affilié aux X-Men. Cette autre spécificité sera-t-elle respectée dans Black Panther: Wakanda Forever ? Rien n’est moins sûr. Mais, ce serait une nouvelle opportunité d’introduire progressivement les mutants dans l’univers cinématographique Marvel — ce qui est possible depuis que Disney a racheté la Fox, alors qu’un film Deadpool 3 est en préparation avec Wolverine au casting. Si tel était le cas, Namor pourrait être bien plus qu’un simple méchant aux motivations proches de Black Panther.