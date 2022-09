Les trois premiers épisodes de la nouvelle série Star Wars de Disney, Andor, sont sortis le 21 septembre. On y découvre un nouveau robot, le très mignon et très attachant B2EMO.

Andor, la nouvelle série de l’univers Star Wars, est diffusée depuis le 21 septembre su Disney+. Pour l’instant, seuls les 3 premiers épisodes sont disponibles sur les 12 que comprend la série. Celles et ceux qui ont déjà pu les voir ont fait la connaissance de celui qui sera sans conteste le meilleur personnage de la série : B2EMO, le robot.

Même si quelques productions font exception (on pense notamment à The Mandalorian), c’est presque une règle tacite à chaque nouveau Star Wars : les héros vont avoir au moins un robot mignon. Nous avons eu droit aux inoubliables C-3PO et à R2-D2 dans les deux premières trilogies, à BB-8 dans les trois derniers films sortis au cinéma, et à K-2SO dans Rogue One — dont Andor est d’ailleurs le préquel. Il n’était que chose logique que la série accueille, elle aussi, son robot attachant. Et B2EMO remplit le rôle à la perfection.

B2EMO et Cassian Andor // Source : Disney Plus

Qui est B2EMO ?

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose sur B2EMO, ou Bee pour les intimes. On sait qu’il appartient à Cassian Andor, et peut-être à sa mère. Bee ressemble plus à un R2-D2 ou à un BB-8 qu’à un robot humanoïde, comme C-3PO ou K-2SO. Mais à la différence des deux premiers, Bee parle. Et, pour la première fois dans l’histoire de la saga, on voit un robot affublé d’un bégaiement. Ce n’est pas tout : Bee a des petits problèmes d’énergie, et il fait référence au fait qu’il va devoir avoir besoin d’être plus chargé.

Il ne s’agit bien sûr que de petits détails. Il est intéressant de voir que les réalisateurs ont intégré un robot qui ne soit pas « parfait » au scénario. Voir un petit robot qui défaille, qui bégaie et qui parfois s’éteint de manière imprévue est quelque chose d’appréciable. Cela rend Bee encore plus attachant. Même si on ne le voit pas beaucoup dans le premier épisode, on peut déjà apercevoir que le robot est doté d’une personnalité, et on espère le voir tout au long de la série.

Alors, bien sûr, on s’en doute déjà : à Noël, nous aurons droit à des peluches et des accessoires à l’image de Bee — à l’image des produits de Bébé Yoda et de BB-8 avant. Mais, au moins, cette fois, Bee aura l’avantage pour lui d’avoir une vraie personnalité et de parler.