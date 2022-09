Avec la sortie de la série Andor sur Disney+, quelques films de Star Wars peuvent être vus pour être à jour — surtout si vous n’avez jamais rien vu de la saga.

C’est le 21 septembre 2022 que commence la série Andor sur Disney+, avec la sortie des trois premiers épisodes. Les suivants — il y en a douze en tout — seront diffusés au rythme d’un par semaine sur le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) du géant du divertissement. Il s’agit de la deuxième série en prises de vues réelles de Star Wars à sortir en 2022, après Obi-Wan Kenobi.

On devine que n’importe quel fan a déjà tout vu et lu de la saga. Mais, pour les autres qui n’ont pas envie de rattraper douze films, sept séries et quantité de romans et BD ? Si vous ne vous êtes jamais trop intéressés à cet univers, mais que, pour une raison ou pour une autre, vous voulez voir Andor (peut-être pour Diego Luna, l’interprète principal), voilà ce qu’il faut regarder.

Il s’agit évidemment d’une sélection très restreinte, qui va à l’essentiel et qui tient compte de la proximité imminente de la sortie d’Andor.

Rogue One

Rogue One est un film dérivé de Star Wars sorti en 2016, qui raconte comment un petit commando d’élite subtilise des plans permettant de connaître les secrets d’une super-arme spatiale : l’Étoile noire. C’est une immense lune artificielle qui est dotée d’un laser inarrêtable, capable de détruire des planètes entières. L’arme est entre les mains de l’Empire, une dictature galactique.

Diego Luna, dans Rogue One. // Source : Lucasfilm

La particularité de Rogue One est que son intrigue se déroule après Andor. À vrai dire, ce long-métrage est en quelque sorte l’épilogue de toute cette aventure. Si vous regardez Rogue One, vous saurez d’une certaine manière à l’avance la « fin » d’Andor, en tout cas au moins pour un personnage central, mais également pour certains éléments de l’intrigue.

On présume que les péripéties d’Andor devraient être distinctes de Rogue One pour désamorcer au mieux les ressorts dramatiques. Il n’empêche : si vous regardez ce film avant, vous saurez le destin de tel ou tel héros dans la série. Mais, ce n’est pas parce qu’on connaît la fin que cela gâche forcément l’ensemble. Regardez Titanic : la fin était connue de toutes et tous.

Vous pouvez regarder Rogue One sur Disney+.

Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir

Il y a un deuxième film qui mérite d’être vu et qui s’avère être le prolongement direct et immédiat de Rogue One : il s’agit de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir. Ce film, sorti en 1977, est le tout premier film de la saga. Son intérêt ici est qu’il propose une vraie fin potentielle à Star Wars (les épisodes V et VI, sortis plus tard, relancent l’histoire dans une nouvelle direction).

« Bon, les p’tits potes, on ne va pas se mentir : la mission va être coton. » // Source : Lucasfilm

Un nouvel espoir étant la suite de Rogue One, ainsi que sa conclusion, il est aussi, de fait, l’épilogue d’Andor. Dans l’épisode IV, on suit une Alliance Rebelle qui essaie de s’opposer à l’Empire et à son Étoile noire. Grâce à des plans qui ont été dérobés (Rogue One), ils se préparent à mener un assaut pour lancer des missiles capables de faire exploser son cœur.

Andor, qui aura deux saisons au total, va se concentrer sur l’émergence de cette rébellion contre l’Empire, en mettant en avant des personnages qui agissent à différents niveaux : au sein même de la dictature, pour essayer de l’entraver de l’intérieur, ou bien en faisant de la politique au Sénat, ou encore sur le terrain, dans la clandestinité.

Vous pouvez regarder Un nouvel espoir sur Disney+.

