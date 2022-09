Depuis la fuite sur GTA 6, des internautes rappellent que les jeux en développement sont incomplets. Ils partagent des vidéos montrant justement à quoi ressemblait tel ou tel titre avant de sortir. L’écart est parfois saisissant.

GTA 6 a été victime d’une grave fuite de données, après l’intrusion d’un hacker (qui appartiendrait au même groupe qui a piraté Uber). En tout, 90 vidéos montrant un GTA 6 encore en développement ont été sorties et l’auteur de la compromission affirme avoir d’autres fichiers très sensibles sous le coude. Il est question d’une version de test du jeu et du code source. Que compte-t-il en faire ? Visiblement, entrer dans une « négociation » avec le studio.

L’affaire a un retentissement considérable, compte tenu du formidable succès qu’a rencontré la licence Grand Theft Auto avec le temps. GTA 5 s’est vendu à plus de 165 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2013, faisant de lui le deuxième titre le plus écoulé dans le monde après Minecraft. Voilà dix ans que Rockstar Games surfe sur la popularité de GTA 5. Un successeur allait arriver tôt ou tard. De ce fait, ce GTA 6 serait forcément stratégique pour le studio.

Choqué d’apprendre qu’un jeu inachevé est inachevé. // Source : Rockstar Games

Cette fuite constitue donc un très vilain coup pour Rockstar Games, puisqu’il a perdu un temps la maîtrise de la communication autour du jeu. Le studio a depuis pris la parole pour assurer que rien ne changera quant à son calendrier de développement. Le studio est simplement « déçu de voir que des détails du jeu aient été partagés de cette manière ». Il ajoute également que GTA 6 sera présenté quand il sera prêt. Ce que l’on a vu des fuites ne reflète en rien ce que sera GTA 6.

Oui, un jeu en chantier n’est pas un jeu achevé

C’est une évidence : un jeu inachevé reste un jeu inachevé. Pourtant, cet état de fait semblait oublié ou ignoré dans des commentaires qui ont émergé sur le net, les uns pointant la faiblesse des graphismes, les autres la pauvreté de telle ou telle chose. Ces réactions injustes pour un jeu encore en production paraissent avoir piqué au vif certains membres de l’industrie vidéoludique, en particulier Paul Ehreth, en charge du design principal du jeu Control.

Dans un tweet publié le 20 septembre, l’intéressé a partagé une vidéo montrant des scènes de travail du jeu, alors à un stade précoce. On est encore assez loin du rendu final que connaîtra Control. Et, un peu taquin, il a ajouté que, bien sûr, ce sont les graphismes qui sont terminés en premier dans un jeu vidéo. C’est bien entendu totalement faux. Il y a d’autres priorités au début.

La preuve : la vidéo partagée par Paul Ehreth montre un titre encore en chantier. Le jeu n’est certes pas à ce stade complètement vilain : il y a de la physique, de la couleur, des lieux en partie conçus, des personnages modélisés, des animations, et ainsi de suite. On voit aussi qu’il manque beaucoup d’autres choses : ici, une absence de texture ; là, un problème de collision. Et ainsi de suite.

Aurait-on pu croire, si une vidéo de Control avait fuité alors qu’il était en plein développement, que ce titre recevrait une très bonne note sur Numerama (lire notre test de Control) ou que l’on saluerait sa direction artistique ? Elle a par ailleurs reçu plusieurs récompenses (dans le design, le rendu visuel, la technologie, les graphismes, l’éclairage, la texture, etc.). On dénombre plus de 20 prix reçus et bien plus de nominations.

La porte ouverte enfoncée par Paul Ehreth (oui, un jeu en cours de développement est incomplet) a suscité des rebonds d’autres personnes proches du monde du jeu vidéo. Elles ont pris d’autres exemples de jeux vidéo, dont certaines séquences de développement ont été rendues publiques. Parmi eux, citons Overwatch, Splatoon ou bien Satisfactory. Surprise : parfois, ce ne sont presque que des volumes que l’on place dans une zone de test, et c’est tout.

En somme, il vaut mieux s’abstenir de préjuger l’état final de GTA 6,dans la mesure où les graphismes et les ultimes peaufinages ne surviendront que bien plus tard. On le disait d’ailleurs dans un autre sujet : à quoi cela nous avance-t-il d’avoir regardé les vidéos de GTA 6 ? Après tout, Rockstar Games avait déjà annoncé la suite de GTA. On savait donc que GTA 6 était en chantier. Ce que l’on a vu dans les vidéos pourrait même ne pas figurer dans le jeu vidéo, une fois achevé.