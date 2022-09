Il a fallu une journée entière pour que le studio Rockstar publie un communiqué officiel afin de répondre à la fuite de 90 vidéos du futur jeu Grand Theft Auto VI.

C’est un message écrit en blanc sur fond noir, sobre comme l’imposent les circonstances. Le studio américain Rockstar Games a réagi, le 19 septembre 2022, à l’immense fuite dont il a été victime la veille : un internaute a diffusé pas moins de 90 vidéos de Grand Theft Auto 6 depuis un bête forum en ligne.

« Nous sommes extrêmement déçus »

« Récemment, un individu s’est introduit dans notre réseau de manière illégale et a téléchargé des informations confidentielles depuis notre système, notamment des images non finalisées du prochain Grand Theft Auto », a souligné le studio. Jusqu’ici, on ignorait de quelle manière le « leakeur » avait réussi à obtenir tous ces fichiers — il aurait pu s’agir d’une personne en interne. Tout juste avait-il précisé vouloir « négocier » avec Rockstar.

« Pour l’instant, nous n’anticipons aucune perturbation sur nos services de jeux en ligne, ni sur le développement de nos projets en cours », a rassuré Rockstar. « Nous sommes extrêmement déçus de voir que des détails du jeu aient été partagés de cette manière. Notre travail sur le prochain GTA continuera comme prévu, et nous sommes toujours aussi motivés par l’idée de vous proposer une expérience qui dépassera vos attentes de joueurs et joueuses. »

« Nous vous présenterons le jeu quand il sera prêt », a conclu le studio.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Des dizaines de vidéos exclusives de preview de GTA 6

Tout est parti le 18 septembre d’une publication sur GTAforums qui, comme son nom l’indique, héberge des fans de la saga Grand Theft Auto (GTA).

Le message est court, de manière presque offensante pour pour un leak d’une telle envergure : « Salut. Voici 90 clips et vidéos de GTA 6. Il est possible que j’en fasse fuiter encore plus, avec des morceaux de code source de GTA 5 et 6. »

Un internaute vient de ruiner des années de secret bien gardé concernant l’un des jeux les plus attendus de cette décennie.

On y voit de nombreux éléments de gameplay, ainsi que la confirmation que GTA 6 aura bien un personnage féminin jouable — une première dans l’histoire du jeu. Dans toute l’industrie du jeu vidéo, c’est la panique : si de premières images étaient très attendues, personne n’arrive à se réjouir d’un tel leak, qui gâche à la fois la surprise pour les joueurs et joueuses et leur montre un produit qui n’est pas terminé, et donc pas à la hauteur de leurs attentes.

Fort heureusement, la majorité des commentaires sont allés dans le sens de Rockstar, apportant du soutien à toutes celles et ceux qui travaillent depuis des années sur le projet. Rappelons que le précédent opus, GTA 5, est sorti il y a presque dix ans maintenant, et reste un des jeux les plus populaires (et lucratifs) au monde.