L’internaute à l’origine de la fuite spectaculaire ayant touché Grand Theft Auto 6 se dit prêt à discuter avec Rockstar Games, possiblement pour obtenir une rançon pour éviter de divulguer d’autres éléments sensibles sur le jeu vidéo.

C’est un désastre pour Rockstar Games. Lors la journée du 18 septembre, un internaute se faisant appeler teapotuberhacker a mis en ligne 90 vidéos issues d’une ancienne version de travail de GTA 6 et dont l’existence a été confirmée en début d’année. L’affaire apparaît comme l’une des plus grandes fuites d’information du secteur du jeu vidéo.

Tous les éléments exposés jusqu’à présent par ce « leaker » sont authentiques. Le journaliste spécialisé Jason Schreier a pu s’en assurer auprès de sources internes de Rockstar Games. Il est encore trop tôt pour savoir dans quelle mesure cette affaire perturbera le développement du jeu vidéo et, in fine, son histoire, son gameplay et sa date de sortie.

Le message initial de l’internaute promettant une fuite massive sur GTA 6. // Source : Capture d’écran

Vers une demande de rançon sur la fuite de GTA 6 ?

L’impact sur GTA 6 et Rockstar Games est d’autant plus incertain aujourd’hui que la crise n’est pas terminée. Teapotuberhacker indiquait, dans son message initial, qu’il était aussi en possession d’une version de test de GTA 6, du code source du jeu et de GTA 5, mais également de différents actifs sur les deux jeux. Des fichiers qu’il est prêt aujourd’hui à utiliser comme rançon.

C’est ce qui ressort de la mise à jour que Teapotuberhacker a faite dans son premier message sur le forum GTA Forums. Le fil de discussion a aujourd’hui disparu, mais on en retrouve les traces dans l’ancienne URL ainsi que dans le cache de Google ou sur les pages archivées d’Internet Archive. Le site VideoGamesChronicle a pu voir le souhait de négociation du leaker.

« Ok, alors c’est devenu viral de manière inattendue, je me suis réveillé avec 3 000 messages privés sur Telegram. Si vous êtes un employé de Rockstar ou Take-Two [la maison mère, NDLR] et que vous essayez de me contacter, envoyez-moi un message contenant 22559219889638875756 sur Telegram ou vous pouvez m’envoyer un e-mail à [email protected] à partir de l’adresse e-mail de votre entreprise. Je vais essayer de lire toutes ces réponses bientôt — je cherche à négocier un accord. »

Ce que désire Teapotuberhacker n’est pas clair, mais on devine que la discussion avec le studio, si elle a lieu, tournera tôt ou tard sur un montant à verser, sans doute via une quelconque crypto-monnaie pour limiter les chances de remonter jusqu’à lui. Rien ne dit toutefois que Rockstar Games ou Take Two Interactive entre dans un échange qui pourrait l’amener à être doublement perdant : payer une rançon pour rien, car la fuite surviendrait quand même.