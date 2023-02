Pour commencer la semaine sur de bonnes bases, en ce lundi 20 février 2023, suivez les traces de Cassie, une jeune femme en quête de vengeance, dans Promising Young Woman, sur Canal+.

Envie de vous poser devant un film sans temps mort, qui vous tiendra en haleine de bout en bout, et disponible sur une plateforme de SVOD ? Nous avons ce qu’il vous faut. En ce lundi 20 février 2023, nous vous recommandons de vous armer de votre meilleur rouge à lèvres et de toute votre colère féministe pour visionner Promising Young Woman, sur Canal+.

Le film Promising Young Woman sur Canal+, la vengeance féministe qui fait un bien fou

Dans un bar de nuit, une jeune femme s’endort vaguement sur des banquettes, passablement alcoolisée. Un homme propose d’abord de la ramener chez elle, pour la « protéger », avant de décider de continuer plutôt la soirée chez lui. Alors qu’il commence à abuser d’elle, Cassie ouvre les yeux, bien consciente : la vengeance peut commencer. Dès sa séquence d’ouverture, Promising Young Woman vous prend aux tripes et ne vous lâchera jamais pendant près de deux heures. Vous rencontrerez alors Cassie, promise à un brillant avenir, avant d’abandonner ses études de médecine. Désormais serveuse dans un café le jour, elle prétend être alcoolisée pour mieux piéger les hommes violents la nuit.

On vous rassure tout de suite : ne vous attendez pas un déluge de gore et de violence dans Promising Young Woman. Le propos du film est bien ailleurs, et c’est là toute sa force. Réalisé par Emerald Fennell, vue dans The Crown et coscénariste de Killing Eve, le long-métrage n’abuse jamais de brutalité visuelle. C’est plutôt sur la psychologie que s’appuie Promising Young Woman, qui a largement divisé à sa sortie, début 2021.

Promising Young Woman // Source : Focus Features

L’actrice Carey Mulligan (Drive) y livre la meilleure performance de sa carrière dans le rôle de Cassie, une jeune femme brisée par la subtilité d’un patriarcat toujours plus insidieux. Résolument féministe, le film bouscule tous les codes d’un genre précis, le « rape and revenge » dans lequel des femmes se vengent de leurs agresseurs. Promising Young Woman offre un regard décalé bienvenu sur ce style, encore trop souvent mis en scène par des hommes. Vous allez rire, pleurer, frissonner et alimenter votre colère féministe devant ce long-métrage essentiel, pour engager des débats indispensables, dans le sillage du mouvement #MeToo. Et certaines séquences vous hanteront encore longtemps après son visionnage : testé et approuvé.

À voir si vous cherchez : thriller psychologique ; frissons ; décalé ; casting en or ; intrigue féministe ; personnage féminin badass ; twists inattendus ; un film que vous n’oublierez pas ; engager des discussions avec vos proches ; la meilleure performance de Carey Mulligan

Passez votre chemin si : les violences sexistes et sexuelles sont un sujet sensible pour vous

