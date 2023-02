Tous les jours, Numerama vous conseille un film ou une série à regarder en streaming, sur les plateformes de SVOD. En ce samedi 18 février 2023, nous vous invitons au voyage avec le poétique film d’animation Kubo et l’Armure Magique, à voir sur Canal+.

Besoin d’un film ou d’une série à voir sur les plateformes de SVOD ? Pour passer une soirée pleine de douceur et d’amour familial en ce samedi 18 février 2023, nous vous conseillons de vous laisser envoûter par les notes féeriques de Kubo et l’Armure Magique, disponible sur Canal+.

Le film Kubo et l’Armure Magique, une animation poétique pour le plaisir des yeux (et des oreilles)

Vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps, et plus encore, en écoutant les mélodies de Coco de Pixar ? Alors on vous le garantit : vous allez adorer Kubo et l’Armure Magique. Situé dans le Japon médiéval, ce film en stop motion (animation grâce à des maquettes réelles) vous fera voyager dans de nouvelles contrées depuis votre canapé. On y suit le destin de Kubo, un jeune garçon qui gagne sa vie en contant des histoires, grâce à son fidèle instrument de musique. Un jour, par mégarde, il invoque un démon du passé. Pour réparer cette erreur, il va entamer un périple aux côtés d’un… scarabée et d’un chimpanzé qui parlent.

Kubo et l’armure magique // Source : Laika/Focus Features/Universal Pictures Spain

On ne saurait rendre justice à l’enchantement provoqué par Kubo et l’Armure Magique, avec de simples mots. Ce film d’animation, à voir en famille ou non, est autant un plaisir pour les yeux que pour les oreilles. Réalisée par Travis Knight (animateur de L’Étrange Pouvoir de Norman), cette aventure pleine d’imagination et de poésie ravira petits et grands, de bout en bout. On se retrouve happés par cette quête initiatique autour de l’héritage, des liens familiaux et du pouvoir de l’amour. Certes, dit comme ça, cela peut vous sembler gnan-gnan.

Mais Kubo et l’Armure Magique est surtout une expédition pleine de péripéties, que vous ne verrez pas forcément venir, et surtout d’une beauté époustouflante. En ce samedi 18 février 2023, ce film d’animation sera le programme parfait pour décompresser d’une semaine chargée, en se laissant porter par la magie de contes et légendes anciens. Vraiment, ne passez pas à côté de cette merveille. Et si vous détestez les numéros musicaux à chaque coin de rue, pas de panique : Kubo et l’Armure Magique n’est absolument pas une comédie musicale et possède juste ce qu’il faut de mélodies pour illustrer son sujet. C’est une pépite, on vous le dit.

À voir si vous avez aimé : Coco ; La Légende de Manolo ; Le Garçon et la Bête ; Raya et le Dernier Dragon ; L’Étrange Pouvoir de Norman ; Encanto

À voir si vous cherchez : animation ; explorer le Japon médiéval ; musique ; samouraïs ; voyage initiatique ; relations familiales ; magie ; à hauteur d’enfant ; contes et légendes ; poésie ; à voir en famille ; fantômes ; humour ; stop-motion ; animaux qui parlent ; préparer les mouchoirs

