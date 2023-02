Chaque jour, Numerama vous conseille un film ou une série à voir en streaming, sur les plateformes de SVOD. En ce mercredi 22 février 2023, nous vous recommandons La Nuit du 12, excellent polar nommé aux César 2023 et qui dénonce avec justesse les violences sexistes et sexuelles.

Comme chaque jour, Numerama vous guide dans l’immense offre des plateformes de SVOD. En ce mercredi 22 février 2023, nous vous invitons à plonger dans l’enquête impossible de La Nuit du 12, un thriller essentiel et terriblement d’actualité, sur Canal+ depuis hier soir. Le film est nommé dans 11 catégories pour la prochaine Cérémonie des César, qui aura lieu ce vendredi 24 février 2023.

La Nuit du 12 sur Canal+ est nommé aux Césars 2023

Clara est une vingtenaire comme les autres : elle aime passer des soirées avec ses copines et vivre des histoires d’amour passionnées. Mais un soir, Clara est brûlée vive, en pleine rue, par un inconnu. Pour l’équipe de la PJ (Police Judiciaire), commence alors un long travail d’enquête pour retrouver le coupable. Les interrogatoires s’enchaînent, mais les preuves manquent et les inspecteurs n’ont qu’une certitude : le meurtre a eu lieu la nuit du 12 octobre.

Dès son ouverture, La Nuit du 12 joue cartes sur table avec le spectateur : ce que vous allez voir est une affaire irrésolue, comme il en existe des centaines chaque année. Dès lors, l’enjeu de retrouver l’assassin pendant ces deux heures s’envole, même si l’espoir persiste toujours au fond de nous, que justice soit faite pour Clara.

Réalisé par Dominik Moll (Harry, un ami qui vous veut du bien), La Nuit du 12 est un polar éprouvant, dont on sort rincé, accablé par le poids toujours si lourd des violences patriarcales. Le film développe ainsi une narration profondément féministe, où la culpabilité de tous les hommes est interrogée sans détours, prouvant le caractère systémique des féminicides. L’intelligence du long-métrage est d’interroger également le sexisme des forces de police, qui commencent par fouiller la vie privée de Clara et ses moindres faux pas, avant même de la considérer comme la victime d’un crime. L’enquête est d’ailleurs menée par les excellents Bastien Bouillon (Oussekine) et Bouli Lanners (Hippocrate), dans des rôles opposés mais complémentaires : le flic taiseux VS le nerveux. Dans le rôle de la meilleure amie de Clara, Pauline Serieys (Les Grands) étonne à nouveau par la maîtrise de son jeu.

Alors disons-le clairement : La Nuit du 12 est l’un des meilleurs films de l’année 2022, qui résonne si fort avec notre actualité démoralisante (au 7 février 2023, déjà 12 féminicides avaient eu lieu depuis le début de l’année). On ne peut qu’espérer que ce thriller récoltera la pluie de récompenses qu’il mérite aux prochains César, ce vendredi 24 février 2023. En attendant, on a juste une furieuse envie de contribuer, encore et encore, à la révolution féministe.

