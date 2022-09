Le service de SVOD Prime Video d’Amazon a lancé Les Anneaux de Pouvoir, la série très attendue qui se passe dans le même univers que Le Seigneur des Anneaux. Elle sera diffusée au rythme d’un épisode par semaine, chaque vendredi. Pour marquer l’évènement, les deux premiers sont diffusés le même jour, le 2 septembre. Voici comment suivre la série, qui comptera huit épisodes au total.

Fin des années 90, un petit réalisateur néo-zélandais de série B décide d’adapter les romans de J. R. R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. En 2001 sort La Communauté de l’Anneau, le premier volet de la trilogie, qui connaît un immense succès. Le reste appartient à l’histoire du cinéma. En 2017, Amazon achète les droits TV du Seigneur des Anneaux, dans le but d’en faire une série pour sa plateforme Prime Video. Les Anneaux de Pouvoir, dont il est ici question, n’est pas une suite à la fameuse saga, mais une préquelle, qui se passent quelques milliers d’années avant les aventures de Frodon et ses compagnons.

Amazon continue d’explorer le monde créé par Tolkien, avec toutefois une certaine liberté. Les droits dont dispose Amazon sont uniquement ceux du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Afin de créer une histoire originale qui respecte le matériau de base, les showrunners de la série se sont inspiré des annexes et appendices des livres. Heureusement pour eux, Tolkien, généreux en détails, donne une multitude de dates et d’évènements liés à l’époque pendant laquelle se passe la série. Ainsi, attendez-vous à assister aux épisodes majeurs du Deuxième Âge de la Terre du Milieu. L’avènement de Sauron, la fondation du royaume de Númenor et du royaume elfique, la création des fameux anneaux de pouvoir et bien évidemment, pléthore de batailles épiques.

Si vous souhaitez vous mettre à jour avant de regarder Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, n’hésitez pas à consulter notre guide pour savoir quoi voir et lire avant de vous lancer dans la série.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Source : Amazon Studios

Où regarder Le Seigneur des Anneaux: les Anneaux de Pouvoir en streaming en France ?

En passant par la plateforme Amazon Prime Video

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est disponible exclusivement sur Amazon Prime Video. Vous n’aurez donc pas d’autres choix que de prendre l’abonnement Amazon Prime. Une seule formule, au prix de 5,99 € par mois, ou 49 € par an, pour profiter des contenus du service de SVOD pendant un an. Sachez toutefois qu’à partir du 15 septembre 2022, Amazon augmentera le prix de son abonnement de 42 %. Le prix mensuel passera à 6,99 € par mois, tandis que l’abonnement annuel passera à 69,90 €.

Cette hausse de prix concerne aussi les formules étudiantes, qui passeront de 3,49 € par mois (au lieu de 2,99) et 34,95 € par an (au lieu de 24 €). Sachez néanmoins qu’Amazon vous propose de tester gratuitement son service de SVOD pendant une période d’essai de 30 jours.

Amazon Prime Video est une application que vous pouvez ensuite facilement installer sur votre téléviseur et vos appareils connectés, comme votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette et même votre console.

Vous pouvez également passer par la Fire TV Stick, la clé multimédia d’Amazon, au prix de 25 euros.

En passant par un FAI

Amazon Prime Video est disponible en France sur de nombreuses box. Les tarifs sont les mêmes que si vous passiez directement par le service de SVOD. Les fournisseurs d’accès à internet comme Free, et leurs offres Freebox Delta à 39,99 € par mois et Freebox Pop à 29,99 € par mois, Orange, et Bouygues vous proposent de payer, en plus de votre abonnement internet, la somme de 5,99 euros par mois (6,99 € par mois à compter du 15 septembre 2022) pour avoir accès à la plateforme de SVOD. Il vous suffira ensuite de passer par votre box TV fourni par votre opérateur internet et de vous connecter sur Prime Vidéo pour regarder Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir depuis votre canapé.

Une direction artistique proche des films pour Les Anneaux de Pouvoir // Source : Prime Video

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.