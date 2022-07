Surprise, l’incroyable What Remains of Edith Finch a le droit à un remaster sur PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X. La mise à jour, gratuite, est disponible.

Gagnant d’un nombre incroyable de prix, dont celui de meilleur jeu aux BAFTA 2018, What Remains of Edith Finch est un jeu narratif que tous les joueurs et joueuses devraient faire au moins une fois. Assez court (entre 4 et 5 heures), il raconte avec intelligence l’histoire d’Edith, une jeune fille de retour dans sa (vertigineuse) maison familiale. Tout au long de l’aventure, vous partirez explorer les différentes pièces de la maison, toutes reconnaissables grâce à leurs styles très différents. À chaque fois, vous découvrirez l’histoire de la personne qui l’a occupée, grâce à des mini-jeux aussi différents que mémorables.

Ah oui, on a oublié un détail : la famille Finch est convaincue d’être victime d’une malédiction. Tous ses membres sont morts dans des circonstances étranges (vous les découvrirez avec chaque mini-jeu). Seule Edith n’y croit pas.

What Remains of Edith Finch est disponible sur PS5 et Xbox Series X/S

Pourquoi vous reparler maintenant de What Remains of Edith Finch, alors que le jeu est originellement sorti sur Windows et PS4 en 2017 ?

Depuis le 28 juillet 2022, le chef-d’œuvre de Giant Sparrow est disponible nativement sur PlayStation 5 et Xbox Series, en 4K à 60 images par seconde. Une parfaite occasion de découvrir ou de redécouvrir le jeu (qui est vraiment somptueux, on vous le promet), d’autant plus que la mise à jour est gratuite si vous avez déjà possédé une précédente version de What Remains of Edith Finch. Il a notamment déjà été offert dans le PlayStation Plus et, encore aujourd’hui, est intégré à l’abonnement Xbox Game Pass.

What Remains of Edith Finch is now available natively for Xbox Series X|S and PS5 with 4K and 60 FPS support.



Au passage, c’est aussi l’occasion de donner la (longue) liste d’appareils compatibles avec What Remains of Edith Finch aujourd’hui. En plus des PlayStation (PS4 et PS5) et Xbox (One et Series), le titre est arrivé sur Nintendo Switch et iOS. Croyez-nous, il vaut vraiment le coup. Quoique vous imaginiez, vous allez être surpris !

Si vous n’avez pas d’abonnement au Xbox Game Pass, What Remains of Edith Finch coûte 19,99 euros. Il est disponible Steam, le PlayStation Store, le Nintendo eShop et le magasin Xbox.