Un joueur visiblement très fan d’Elden Ring est impatient à l’idée de se replonger dans l’Entre-Terre avec une extension. En attendant qu’elle arrive, ce qui n’est pas garanti, il compte tuer Malenia, la pire boss, une fois par jour.

Depuis la sortie d’Elden Ring à la fin février, nombre de joueurs et de joueuses n’ont pas compté leurs heures en quête des secrets les plus obscurs de l’Entre-Terre. Et certains sont déjà impatients à l’idée d’y retourner pour vivre autre chose. C’est le cas d’un fan prénommé SupremacyAce, lequel s’est lancé dans une drôle de quête : tuer Malenia une fois par jour jusqu’à la sortie d’une extension.

Le passionné documente son obsession sur Reddit, publiant chaque jour un clip de son triomphe (les vidéos durent entre 3 et 5 minutes, selon le déroulement du combat). Son dernier partage date du 29 juin, jour où il a battu Malenia pour la 14e fois d’affilée. Son but ? Patienter ainsi jusqu’à la sortie d’un DLC pour Elden Ring. On espère pour lui que le studio japonais FromSoftware officialisera très vite un tel projet.

Malenia dans Elden Ring. // Source : Capture YouTube

Va-t-il y avoir un DLC pour Elden Ring ?

À ce jour, ni FromSoftware ni Bandai Namco n’ont confirmé quoi que ce soit à propos d’un nouveau gros contenu aux couleurs d’Elden Ring. Le passif du studio invite à l’optimiste : il a régulièrement proposé des extensions. Toutefois, ce n’est pas nécessairement automatique. Et tant que rien n’est annoncé, on peut difficilement parier sur un retour dans l’Entre-Terre dans les mois à venir.

FromSoftware et son passif dans les extensions :

Nom du jeu Extension(s) Demon’s Souls (2009) ❌ Dark Souls (2011) ❌ Dark Souls II (2014) ✅ (3) Bloodborne (2015) ✅ (1) Dark Souls III (2016) ✅ (2) Sekiro: Shadows Die Twice (2019) ❌

Comme le montre ce tableau, FromSoftware a pris l’habitude de développer une extension (voire plusieurs) pour ses jeux vidéo les plus récents. Seul Sekiro: Shadows Die Twice fait exception à cette règle. Dans quel camp se situera Elden Ring ? Nul ne le sait, mais son monde ouvert très étendu est un terrain propice pour accueillir des campagnes additionnelles. Il est par ailleurs utile de rappeler que le succès commercial est au rendez-vous : plus de 13 millions d’exemplaires vendus. Les développeurs auraient tort de se priver d’un moyen de capitaliser dessus, dans le but de générer toujours plus de revenus.

Il est difficile de voir l’initiative de SupremacyAce comme autre chose qu’un moyen de faire du lobbying auprès de Bandai Namco et FromSoftware. Malenia est l’une des pires ennemies à affronter dans le jeu, ce qui constitue une forme de torture pour l’intéressé (quand bien même il maîtrise le face-à-face à la perfection). FromSoftware ne se lancera pas dans un projet non prévu pour mettre fin à sa souffrance, mais cela ne coûte rien d’essayer. Au passage, cette mission très personnelle prouve, une fois encore, combien Elden Ring déchaîne les passions.