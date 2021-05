Vous en avez marre de votre calculatrice gratuite ? Passez à la même calculatrice, mais payante, sur Switch ! Le capitalisme, c'est super !

Imaginez la scène. Vous êtes en train de remplir paisiblement votre déclaration d’impôts (oui, c’est en ce moment) et vous avez un doute sur un montant (il faut dire que vous avez vendu beaucoup de jeans et autres habits du Monde d’Avant Les Confinements sur Vinted ces derniers temps).

Vous avez le choix de dégainer votre smartphone et ouvrir l’option « calculatrice », qu’il y a par défaut sur tous les téléphones intelligents, Android comme iOS, même les plus vieux. Mais soudain, vous êtes traversé par une interrogation fulgurante : et si je pouvais faire exactement la même action, mais en dépensant de l’argent inutilement ?

Il y a désormais une solution pour vous sur Nintendo Switch.

Depuis le 12 mai 2021, il est possible d’acheter (oui, d’acheter) une application Calculatrice sur Switch, pour la modique somme de 8,99 euros. Ce n’est pas une blague : ce nouveau logiciel disponible au téléchargement a été repéré par le site Eurogamer le 11 mai.

Une calculatrice payante sur Nintendo Switch

« Calculator » est un application tierce commercialisée par le groupe Sabec, elle n’a pas été créée par Nintendo. C’est l’une des rares apps présentes sur le Nintendo eshop qui n’est pas considérée comme un jeu (et n’est-ce pas, en soi, une offense pour toutes les personnes qui s’éclatent à faire des divisions, analyser des logarithmes ou tout simplement épeler 80085 sur leur outil de calcul ?).

La description est sommaire mais résume plutôt bien le concept… de calculatrice : « Une calculatrice scientifique avec un affichage multiligne clair et facile à lire, qui devrait vous aider à résoudre ces problèmes de mathématiques pas si faciles à résoudre. » Évidemment, si vous utilisez un iPhone, le design de l’app vous rappellera quelque chose : cela ressemble beaucoup à ce que propose déjà Apple dans son app calculatrice, installée gratuitement par défaut.

L’arrivée de Calculator sur Switch a toutefois du bon : elle a permis à certains internautes de déployer tout leur potentiel comique. Sur Reddit, un membre a publié une critique détaillée du « jeu » calculatrice. On peut y lire dans la partie dédiée aux contrôles qu’il était « ravi de voir que le jeu Calculator permettait de taper directement sur l’écran de la Switch — une option que beaucoup de jeux négligent ».

Au niveau gameplay, il semble avoir été déçu : « Je peux vous dire qu’il laisse un peu sur sa faim (…) Il n’y avait pas de mode ‘histoire’, et on peut seulement jouer à un seul joueur. » Pour finir, du côté du son : « À chaque fois que l’on presse un bouton, cela fait un petit blip. Ce blip n’est pas satisfaisant, je suis resté sur ma faim. Il ne me donne pas l’impression d’utiliser une calculatrice de qualité. Pour 10 dollars, je m’attendais à un orchestre. »

Vous voilà prévenus.

