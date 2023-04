Le « millennial gray » est plus qu’une couleur : il est devenu un marqueur de scission entre la génération Z et la précédente. Les premiers reprochent aux seconds leur affection pour les tons fades et l’uniformisation de leurs intérieurs.

Le gris n’a plus la cote. Depuis le début de l’année 2023, une fronde numérique a été lancée contre ce que de nombreux jeunes internautes appellent le « gris millennial », ou « millennial gray » en anglais.

Les « millenials », ce sont les adultes nés entre le début des années 80 jusqu’à la fin des années 90 — on les appelle aussi génération Y —, ils ont donc entre 25 et 40 ans aujourd’hui. La génération suivante est surnommée génération Z, et inclut les personnes nées après les années 2000. Cette catégorie est surtout caractérisée par le fait d’être née avec Internet et d’avoir toujours été connectée. Ce sont ces internautes qui ont permis à une nouvelle tendance d’émerger sur les réseaux sociaux comme Twitter et, surtout, TikTok.

Dans une vidéo visionnée des centaines de milliers de fois, une personne sous le pseudonyme « gabarella » s’indigne des millennials qui redécorent des « magnifiques maisons victoriennes » pour les transformer en « gris corpo ».

Plus qu’une couleur, le cri d’une génération désespérée ?

Le « gris corpo » est l’autre nom que l’on donne parfois au « gris millenial », car il représente, pour ses détracteurs, une allégeance au conformisme et à l’absence de créativité. « C’est la teinte de gris dépressif de laquelle certains millennials aiment draper leur vie », peut-on lire sur Urban Dictionnary, une encyclopédie participative en ligne spécialisée dans l’argot en anglais. « La couleur reflète comment la génération Y est passée d’une enfance heureuse, regarder des dessins animés dans les années 90 à l’inflation et la dépression au début des années 2020. »

Dans le dessin animé les Indestructibles, Bob a un job très « corporate gray »

« Les millennials achètent enfin des maisons, et ils les rendent moches », a asséné le média Vice dans un article de janvier 2023, reprenant l’indignation de certains internautes atterrés par cet amour des tons gris et autres beiges fades. Il n’est pas rare, non plus, d’associer ce genre de teintes minimalistes à des appartements fraichement rénovés et mis en location sur la plateforme Airbnb.

Every time original hardwood floors are replaced by gray plank vinyl a year is taken from my life pic.twitter.com/ZkFqjUnauM — ayla (@ratxgurl) January 13, 2023

La mode est un cycle (et le nouveau cycle est aux couleurs chaudes)

Ces vidéos, photos et détournements sont avant tout des blagues qui visent à tourner en ridicule les pratiques très répandues au sein d’adultes de la même tranche d’âge. Ces boutades sont toutefois symptomatiques d’une scission sur le plan du goût et de la mode, toujours changeante.

Il est vrai que les intérieurs minimalistes ont pris le pas, ces dernières décennies, sur les motifs fleuris des années 70 et les néons des années 80. En 2021, Pantone a nommé le « gris ultime » comme l’une de ses deux couleurs de l’année. Associé à un « jaune illuminant », elle « exprime[rait] un message positif et intrépide. »

How come the inside of every renovated house now looks exactly like this? It’s not like, hideous, it’s just so boring and depressing. pic.twitter.com/VTLMQtCdX2 — Lucy Huber (@clhubes) December 15, 2022

La nouvelle génération voit d’un œil maussade ces décorations « même pas hideuses, mais juste, chiantes et déprimantes », comme l’a formalisé Lucy Huber, une journaliste dont le tweet, fin décembre 2022, a été énormément partagé.

Si l’on tire le fil de cette tendance, comme l’a fait le média en ligne Spotters, on remarque que l’effacement des couleurs n’est pas propre aux salons des millennials, mais qu’il s’agit d’un mouvement global, qui touche aussi les entreprises ou l’audiovisuel (il ne vous aura pas échappé que les films et séries sont de plus en plus sombres).

L’immobilier n’est d’ailleurs pas le seul sujet visé dans cette critique générale de la standardisation : c’est aussi le cas des logos d'entreprise, qui ont de plus en plus tendance à se minimaliser.https://t.co/S4UJbJI9YG — Spotters 🔍 (@SpottersMedia) March 3, 2023

