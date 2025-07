Lecture Zen Résumer l'article

Les résultats du brevet des collèges 2025 seront disponibles en ligne entre le 7 et le 10 juillet. Voici comment consulter les résultats du diplôme national du brevet sur Internet.

Cette année, 865 000 collégiens et collégiennes ont passé les épreuves du diplôme national du brevet (DNB) en France. À partir du 7 juillet, c’est la fin suspense : les résultats seront mis en ligne, quelques jours à peine après ceux du baccalauréat. Ce 9 juillet, c’est l’avant-dernier jour de la publication des résultats : plusieurs académies sont concernées. Voici où, quand et comment consulter les résultats du brevet des collèges, selon votre académie.

À quelle date et à quelle heure seront publiés les résultats du brevet 2025 ?

Voici à quelle date et à quelle heure les résultats du brevet des collèges en fonction de l’académie du candidat :

Aix-Marseille : 10 juillet à 10h00 ;

Amiens : 9 juillet 15h00 ;

Besançon : 8 juillet à 10h00 ;

Bordeaux : 8 juillet à 17h00 ;

Clermont-Ferrand : 8 juillet à 14h00 ;

Corse : 7 juillet à 17h00 ;

Créteil : 9 juillet à 14h00 ;

Dijon : 10 juillet à 09h30 ;

Grenoble : 9 juillet à 17h00 ;

Guadeloupe : 8 juillet à 21h00 ;

Guyane : 8 juillet à 21h00 ;

La Réunion : 7 juillet à 08h00 ;

Lille : 8 juillet à 14h00 ;

Limoges : 8 juillet à 14h00 ;

Lyon : 10 juillet à 15h00 ;

Martinique : 9 juillet à 20h00 ;

Mayotte : 7 juillet à 08h00 ;

Montpellier : 9 juillet à 15h00 ;

Nancy-Metz : 9 juillet à 11h00 ;

Nantes : 10 juillet à 15h00 ;

Nice : 9 juillet à 17h00 ;

Normandie : 9 juillet à 11h00 ;

Orléans-Tours : 8 juillet à 12h00 ;

Paris : 9 juillet à 14h00 ;

Poitiers : 9 juillet à 17h00 ;

Reims : 9 juillet à 11h00 ;

Rennes : 9 juillet à 18h00 ;

Strasbourg : 8 juillet à 18h00 ;

Toulouse : 9 juillet à 10h00 ;

Versailles : 9 juillet à 14h00.

Pour la plupart des académies, les résultats tombent le 8 et le 9 juillet. Certaines d’entre elles ont eu la chance (ou pas) d’avoir les résultats dès le 7 juillet. Restent quelques académies où il faudra attendre ce jeudi 10 juillet pour savoir si nos chérubins ont obtenu leur diplôme.

Sur quel site se rendre pour voir les résultats du brevet 2025 ?

En plus des centres d’examen (le plus souvent les collèges), les résultats sont affichés sur Internet. De quoi éviter de se déplacer, même si c’est moins convivial. Les résultats du brevet seront disponibles sur le site de l’Éducation nationale dédié, Cyclades (aussi utilisé pour d’autres diplômes). Sur ce site, vous devrez :

Cliquer sur « Examens » ;

Sélectionner « Diplôme national du brevet » dans la barre déroulante ;

Choisir votre académie ;

Taper les premières lettres du nom de famille de l’élève.

Le nom et le prénom seront alors affichés avec la mention (ou non). Si vous avez coché la case « afficher publiquement » lors de votre inscription aux épreuves et que vous avez décroché votre diplôme, votre nom sera affiché dans votre collège et sur Internet. Si votre nom n’est pas affiché, c’est soit que vous n’avez pas coché la case, soit que vous n’avez pas obtenu le brevet.

Le site Cyclades pour consulter les résultats du brevet. // Source : Capture Numerama

Les sites des académies peuvent proposer leur propre liste des candidats ayant obtenu leur diplôme. Des sites d’actualité publient également les résultats du brevet de collèges. Ils proposent souvent un moteur de recherche pour trouver un élève en particulier.

Le jour des résultats, il est possible que certains sites plantent en raison d’un trop grand nombre de visites. Si c’est le cas, essayez de consulter les résultats sur d’autres sites. Sinon, vous pouvez toujours vous déplacer au collège ou revenir plus tard.

Pour connaître votre note, vous devrez renseigner votre numéro de candidat ainsi que votre date de naissance. Tout se passera sur le service Cyclades.

Quelle note pour avoir le brevet ?

Le brevet des collèges est noté sur 800 points : 400 pour le contrôle continu et 400 pour les épreuves en fin d’année. Le contrôle continu consiste surtout en huit composantes évaluées par les professeurs ; les notes sont attribuées en fin d’année, selon quatre appréciations :

Maîtrise insuffisante : 10 points ;

Maîtrise fragile : 25 points ;

Maîtrise satisfaisante : 40 points ;

Très bonne maîtrise : 50 points.

Les étapes du brevet des collèges. // Source : Ministère de l’Éducation nationale

En plus de ça, les options permettent d’obtenir jusqu’à 20 points supplémentaires (10 points si les objectifs sont atteints, 20 s’ils sont dépassés). Ensuite, il y a les épreuves finales en juin :

Français : 100 points ;

Mathématiques : 100 points ;

Histoire : 20 points ;

Géographie : 20 points ;

Éducation civique et morale : 10 points ;

Sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie, deux épreuves sur les trois) : 50 points ;

Oral : (projet en histoire des arts par exemple) : 100 points.

Une nouvelle mention au brevet des collèges cette année

Comme l’indique une note de l’administration publique, une mention fait son apparition cette année. Il s’agit de la mention « très bien avec félicitations du jury ». Pour l’obtenir, les élèves devront avoir au moins 720 points sur 800 (ou 360 points sur 400 pour les candidats libres) ; ce qui correspond à une note d’au moins 18/20. Les autres mentions ne bougent pas :

Assez bien : entre 12 et 14/20 ;

Bien : entre 14 et 16/20 ;

Très bien : entre 16 et 18/20.

Quels sont les taux de réussite du diplôme national du brevet ?

En 2024, sur les 841 400 candidats qui se sont présentés aux épreuves l’année dernière, 720 400 d’entre eux ont obtenu leur diplôme. Cela représente 85,6 % des candidats, soit une baisse de 3,4 % par rapport à l’année précédente. Dans le détail, le taux de réussite en 2024 était de 75,2 % pour la série professionnelle et de 86,8 % pour la série générale.

