La première journée des enchères pour de nouvelles fréquences 5G s'est achevée. Orange se montre le plus offensif, en candidat pour la totalité des blocs qui lui sont accessibles.

La première journée des enchères pour des fréquences supplémentaires vient donc de s’achever et le régulateur des télécoms (Arcep) tire un premier bilan de la compétition. La mise à prix pour chaque bloc de 10 MHz mis en jeu était de 70 millions d’euros. Il y en a onze à récupérer. Après quatre tours, le montant des blocs — et donc des enchères — a atteint 85 millions d’euros.

De 70 millions à 85 millions d’euros le prix d’un bloc 5G

Pour l’heure, les quatre opérateurs en lice (Orange, SFR, Free Mobile et Bouygues Telecom) sollicitent plus de blocs de 10 MHz qu’il y en a à récupérer : 13 enchères ont en effet été enregistrées par l’Arcep : 5 de la part d’Orange, 3 pour SFR, 3 du côté de Bouygues Telecom et 2 en ce qui concerne Free Mobile.

Une nouvelle journée d’enchère aura donc lieu le 30 septembre.

Les opérateurs ne peuvent pas postuler pour plus de 5 blocs. Dès lors, le premier bilan de l’Arcep permet de voir le rapport de force, notamment financier, entre les quatre candidats : Orange, en tant qu’opérateur historique et premier acteur de la téléphonie en France, entend récupérer le maximum que lui autorise la réglementation. Les prétentions des trois autres sont plus modestes.

Pour l’État, cela représente déjà une jolie bonification. Ces 11 blocs de 10 MHz destinés à la 5G valaient encore 770 millions d’euros dans la matinée du 29 septembre. À l’issue de cette première journée, l’ensemble est valorisé 935 millions d’euros (85 millions d’euros par bloc, que l’on multiplie par onze). Et dès le 30 septembre, l’achat de ces fréquences coûtera au moins 990 millions d’euros aux opérateurs.

L’Arcep précise que l’enchère reprendra au tour n° 5 au prix de 90 millions d’euros par bloc de 10 MHz. Par contre, la hausse de la valeur de chaque bloc en jeu à chaque tour sera moins prononcée. La valeur de l’incrément descendra à 3 millions d’euros, contre 5 millions le 29 septembre. Dans le cadre du processus d’attribution des licences 5G, les opérateurs disposent déjà chacun d’un premier bloc de 50 MHz, en plus.

